Fenerbahçe'de forvetler, Rennes'i bekliyor

Fenerbahçe'de golcüler bu sezon görevlerini fazlasıyla yapıyor. Bu sezon toplamda 18 kez fileleri havalandıran Valencia (11 gol), Batshuayi (5 gol) ve Joao Pedro (2 gol) üçlüsünden en az birisi son dört maçta gol atarken, bu seri Başakşehir karşısında bozuldu.



Üç oyuncu, yeniden gollerine başlamak için Rennes'i bekliyor...



Karagümrük (5-4) maçında Valencia (3), Batshuayi; Ankaragücü (3-0) deplasmanında Batshuayi; AEK Larnaca (2-0 ve 2-1) maçlarında ise Batshuayi (2) ve Pedro toplamda 8 gole imza atmıştı.





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