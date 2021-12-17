Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine kim oynayacak?

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi şok sakatlık yaşandı. Ferdi Kadıoğlu, en az 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Sarı Lacivertliler'de genç futbolcunun yerine kimin oynayacağı şimdiden büyük merak konusu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine kim oynayacak?
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17 Aralık 2021 13:06
Süper Lig 'in 17. haftası dev bir maça ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. İki ezeli rakip inişli çıkışlı bir performans gösterdikleri sezonda derbi galibiyeti ile taraftarlarını sevindirmek istiyorlar.

Bu zorlu maç öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı Lacivertliler'in 22 yaşındaki başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, en az 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu sakatlığın ardından Vitor Pereira'nın onun bölgesinde kimi tercih edeceği büyük merak konusu oldu.

Portekizli teknik adamın birkaç alternatif üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında. Genelde 3'lü savunma oynayan takımın sağ kanat beki şeklinde görev alan Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Osayi Samuel ya da Nazım Sangare'nin oynaması bekleniyor. Osayi oynarsa, dol kanat beki olarak Novak da derbi maçında forma şansı bulabilir. Vitor Pereira Osayi Samuel'i sağa çekmezse, Nazım Sangare'ye görev vermesi bekleniyor.


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