16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
21:45
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
21:45
16 Temmuz
Auda-Larne
19:00
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
19:00
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
01:00
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
01:30
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
02:00
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
19:30

Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in yerine Sertaç Komsuoğlu geçti

Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in istifası KAP'a bildirildi, yerine Sertaç Komsuoğlu'nun atandığı açıklandı.

calendar 16 Temmuz 2025 17:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in yerine Sertaç Komsuoğlu geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Yönetim Kurulu üyesi Erol Bilecik'in istifa ettiğini KAP'a bildirdi. İstifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Acar Sertaç Komsuoğlu'nun geçtiği açıklandı.

İşte KAP açıklaması;

"Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nevres Erol Bilecik, 29.06.2018 tarihinden beri yürüttüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden kendi isteğiyle 16.07.2025 tarihinde istifa etmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Acar Sertaç Komsuoğlu'nun ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. 



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.