Fenerbahçe'de En-Nesyri dikkatleri çekti!

Geçtiğimiz sezon beklenen performansı sergileyemeyen Faslı golcü En-Nesyri, yeni sezona bambaşka bir görüntüyle giriş yaptı. Hem fiziksel hem de mental açıdan oldukça iyi bir durumda olan tecrübeli forvet, hazırlık maçındaki performansıyla göz doldurdu.
Karagümrük karşısında attığı golle skora katkı sunan En-Nesyri, bununla da yetinmedi. Sahadaki yüksek enerjisi, rakibe yaptığı baskılar ve ceza sahasında sergilediği etkili pozisyon alma becerisiyle teknik heyetin beğenisini kazandı.
Bu görüntüsüyle En-Nesyri, Fenerbahçe'nin yeni sezonki en büyük hücum kozlarından biri olacağını kanıtladı.
Karagümrük karşısında attığı golle skora katkı sunan En-Nesyri, bununla da yetinmedi. Sahadaki yüksek enerjisi, rakibe yaptığı baskılar ve ceza sahasında sergilediği etkili pozisyon alma becerisiyle teknik heyetin beğenisini kazandı.
Bu görüntüsüyle En-Nesyri, Fenerbahçe'nin yeni sezonki en büyük hücum kozlarından biri olacağını kanıtladı.