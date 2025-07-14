14 Temmuz
Deportivo Riestra-Lanus
22:30
15 Temmuz
Banfield-Defensa y Justicia
01:00
15 Temmuz
Velez Sarsfield-Tigre
03:15
15 Temmuz
Union-Estudiantes
03:15
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Fenerbahçe'de En-Nesyri dikkatleri çekti!

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon transfer olan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, hırslı görüntüsüyle dikkatleri çekiyor.

calendar 14 Temmuz 2025 09:04 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 09:16
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de En-Nesyri dikkatleri çekti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Geçtiğimiz sezon beklenen performansı sergileyemeyen Faslı golcü En-Nesyri, yeni sezona bambaşka bir görüntüyle giriş yaptı. Hem fiziksel hem de mental açıdan oldukça iyi bir durumda olan tecrübeli forvet, hazırlık maçındaki performansıyla göz doldurdu.

Karagümrük karşısında attığı golle skora katkı sunan En-Nesyri, bununla da yetinmedi. Sahadaki yüksek enerjisi, rakibe yaptığı baskılar ve ceza sahasında sergilediği etkili pozisyon alma becerisiyle teknik heyetin beğenisini kazandı.

Bu görüntüsüyle En-Nesyri, Fenerbahçe'nin yeni sezonki en büyük hücum kozlarından biri olacağını kanıtladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.