Fenerbahçe'de Edson Alvarez, ülkesinde gündem!

Fenerbahçe'nin Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez, gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarlardan tam not alırken, ülkesinde de gündem oldu.
El Universal'in haberinde Alvarez'in Gaziantep FK karşısında 55 dakika süre aldığı ve 18 pasın 14'ünde isabet sağladığı aktarıldı.
Ayrıca rakip atakların savuşturulmasında önemli rol oynadığı belirtilen Edson Alvarez için Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini aldığına dikkat çekildi.
PERFORMANSI
Fenerbahçe ile bu sezon 6 maçta forma giyen Meksikalı yıldız, gol veya asist katkısında bulunmadı.
El Universal'in haberinde Alvarez'in Gaziantep FK karşısında 55 dakika süre aldığı ve 18 pasın 14'ünde isabet sağladığı aktarıldı.
Ayrıca rakip atakların savuşturulmasında önemli rol oynadığı belirtilen Edson Alvarez için Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini aldığına dikkat çekildi.
PERFORMANSI
Fenerbahçe ile bu sezon 6 maçta forma giyen Meksikalı yıldız, gol veya asist katkısında bulunmadı.