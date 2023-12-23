hücum opsiyonlarını zenginleştirirken, Roma'da birlikte oynayanikilisinin İtalya'daki uyumunun sarı-lacivertlilere de yansıması bekleniyor.Bu sezona, Dzeko, Tadic ve İrfan Can ve Szymanski dörtlüsü damgasını vurdu. Bu isimler gerek set hücumları gerekse de bireysel yetenekleriyle çok sayıda gole imza attı, takımı ligde ve Avrupa'da liderlik koltuğuna oturttu. Cengiz'in katılmasıyla birlikte hücum opsiyonları da zenginleşti.İrfan Can ve Tadic kanatlarda oynasa da, gerçek alamda tipik kanat oyuncusu değildi. Cengiz'in iyileşmesi ve form bulmasının ardından takımda gerçekten bu bölgenin orijinal oyuncusu oynamaya başladı. Bunun getirdiği önemli avantajlar söz konusu... Ayrıca Cengiz'in Dzeko ile uyumu da büyük avantaj yaratıyor.İkili, Roma'da birlikte oynadı. Dzeko, Cengiz'in etkili içeriye kestiği sert ortalarda önemli goller attı. Roma'da iyi anlaşan ikili, şimdi de Fenerbahçe'de bu performansı sergilemeye hazırlanıyor. Hatta bunun bir örneğini bu sezon Samsunspor deplasmanında gösterdiler. Cengiz'in ortasında Dzeko'nun golüyle sarı-lacivertliler öne geçti ve üç puanı aldı.Derbi maçta eğer ofansta istenen sonuç alınamazsa, devreye Cengiz - Dzeko işbirliğinin girmesi planlanıyor. Cengiz'in derbiye kulübede başlayıp, hamle oyuncusu olması bekleniyor. Bu ikilinin uyumu sayesinde derbi öncesi yeni bir hücum opsiyonu kazanılmış durumda...G.Saray derbisinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı stoperde zor bir karar bekliyor. 11 oyuncunun biri dışında kadro belli... Fred'in yokluğunda orta sahada Crespo görev yapacak. Stoper pozisyonunda ise kararsızlık sürüyor. Djiku sağlam ve 11'de olacak. Ganalı futbolcunun yanında ise kimin oynayacağı henüz belirsiz. Samet formsuz...Serdar sakatlıktan yeni çıktı ve ilk maçında iki önemli hata yaparak iki golün yenmesine sebep olan isimlerden biriydi. Bu yüzden sol Oosterwolde'nin bu bölgede oynaması söz konusu…