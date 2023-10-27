29 Ekim

Fenerbahçe'de Djiku'dan müthiş istatistik!

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Ludogorets maçında, Sarı-Lacivertli takımın başarılı stoperi Alexander Djiku, performansıyla dikkat çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Djiku'dan müthiş istatistik!
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27 Ekim 2023 08:59
Son güncelleme 27 Ekim 2023 09:07
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bulgar ekibi Ludogorets'i ağırladı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Sarı-Lacivertli temsilcimizde Alexander Djiku, performansıyla öne çıkan isimlerden birisi oldu ve müthiş bir istatistiğe imza attı.

Ganalı savunmacı, hocası tarafından rotasyon dışında tutuldu ve Becao ile birlikte yine defansın göbeğinde görev yaptı. Alexander Djiku, Ludogorets'in hızlı hücumcuları karşısında iyi bir performans sergiledi.

29 yaşındaki stoperin en dikkat çeken istatistiği ise 98 pas denemesinin 94'ünde isabet sağlaması oldu. Djiku ayrıca 5 ikili mücadelenin 4'ünü, 2 hava topunun tamamını kazandı ve 2 top kaptı. 

 
 

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