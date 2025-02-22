Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük zirve

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve dört önemli yönetici, derbi öncesi Jose Mourinho ve Mario Branco'ya destek verdi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük zirve
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22 Şubat 2025 23:17
Son güncelleme 22 Şubat 2025 23:18
Fenerbahçe'de Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesi kulübün ileri gelenleri yemekte buluştu.

Bir balıkçıda organize edilen yemekte kulüp başkanı Ali Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte teknik direktör Jose Mourinho, asbaşkanlar Acun Ilıcalı, Hamdi Akın, yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ve Sportif AŞ yönetiminde yer alan iş insanı Nezih Barut da yer aldı.

Yemekte sportif direktör Mario Branco da yer aldı.

Derbi öncesi Ali Koç ve yöneticilerin rahat ve neşeli bir tavırda olduğu, Jose Mourinho'ya derbinin sonucu ne olursa olsun arkalarında olduğu mesajını verdiği öğrenildi.


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