Fenerbahçe'de Cengiz Ünder maç kadrosunda yok

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Olympiakos maçı ilk 11'ini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara katılan ve kamp kadrosunda da yer alan Cengiz Ünder, riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde;
Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Fenerbahçe'nin yedekleri: Doğukan, İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Ferdi, Kent, Bonucci, Batshuayi, Fred, Zeki Dursun, Efekan, Çağrı, Yusuf
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara katılan ve kamp kadrosunda da yer alan Cengiz Ünder, riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde;
Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Fenerbahçe'nin yedekleri: Doğukan, İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Ferdi, Kent, Bonucci, Batshuayi, Fred, Zeki Dursun, Efekan, Çağrı, Yusuf
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