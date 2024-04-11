Fenerbahçe'de Cengiz Ünder maç kadrosunda yok

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve kamp kadrosunda yer alan Cengiz Ünder, Olympiakos maçı kadrosuna alınmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder maç kadrosunda yok
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11 Nisan 2024 18:41
Son güncelleme 11 Nisan 2024 18:48
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Olympiakos maçı ilk 11'ini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara katılan ve kamp kadrosunda da yer alan Cengiz Ünder, riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde; 

Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Fenerbahçe'nin yedekleri: Doğukan, İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Ferdi, Kent, Bonucci, Batshuayi, Fred, Zeki Dursun, Efekan, Çağrı, Yusuf


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