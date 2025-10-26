27 Ekim
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk!

Fenerbahçe, ligde Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez sakat oyuncusu olmadan bir mücadeleye çıkacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde son oynadığı Fatih Karagümrük mücadelesini 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı da 1-0'lık skorla geçmeyi başardı.

9 hafta sonunda 19 puan toplayan Tedesco'nun öğrencileri, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde üçüncü sırada.

İlk kez sakat oyuncu yok

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez sakat oyuncusu olmadan bir mücadeleye çıkacak.

Uzun süredir sahalardan uzak kalan kaptan Mert Hakan Yandaş, takıma dahil oldu.

Sakatlığını atlattıktan sonra Suttgart mücadelesinin son bölümünde süre alan Jhon Duran'ın, Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Tedesco'nun, bu maçta Duran'a Stuttgart maçına göre daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise bu maçta yok.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.