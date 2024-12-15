Fenerbahçe'de bir sakatlık daha!

Fenerbahçe'de Livakovic'in ardından Oğuz Aydın da Başakşehir maçında sakatlandı.

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Fenerbahçe'de bir sakatlık daha!
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15 Aralık 2024 20:23
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta Livakovic'in ardından bir sakatlık daha yaşandı.

Sarı lacivertli takımda Oğuz Aydın, 53. dakikada kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi.

Karşılaşmaya devam edemeyen Oğuz Aydın, sağlık ekiplerinin desteğiyle kenara geldi.

Oğuz'un yerine Allan Saint Maximin oyuna dahil oldu.

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