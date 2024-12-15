Fenerbahçe'de bir sakatlık daha!

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta Livakovic'in ardından bir sakatlık daha yaşandı.
Sarı lacivertli takımda Oğuz Aydın, 53. dakikada kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi.
Karşılaşmaya devam edemeyen Oğuz Aydın, sağlık ekiplerinin desteğiyle kenara geldi.
Oğuz'un yerine Allan Saint Maximin oyuna dahil oldu.
Sarı lacivertli takımda Oğuz Aydın, 53. dakikada kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi.
Karşılaşmaya devam edemeyen Oğuz Aydın, sağlık ekiplerinin desteğiyle kenara geldi.
Oğuz'un yerine Allan Saint Maximin oyuna dahil oldu.