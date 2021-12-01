Fenerbahçe'de Berke Özer güven veriyor

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer, kaleyi devraldıktan sonra her geçen hafta iyi performansını istikrarlı şekilde sürdürüyor.



Berke, İzmir'de Göztepe'ye karşı da başarılı bir maç çıkarttı. 21 yaşındaki kaleci, Jahoviç'in kafayla yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda ters ayakta yakalanmasına rağmen iyi bir refleksle gole izin vermedi.



Genç file bekçisi, Berkan Emir'in kornerden falsoyla direkt kaleye yönelen topunda da yine reflekslerini konuşturup son anda hamle yapmayı başardı. Berke, birçok atakta da zamanında kalesini terk ederek Göztepeli oyunculardan önce topa sahip oldu.





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