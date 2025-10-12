Fenerbahçe'de ayrılık: Alper Yemeniciler

Fenerbahçe, Futbol İletişim Koordinaatörü Alper Yemeniciler ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır.
Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. "
BİR AYRILIK DAHA
Fenerbahçe, Alper Yemeniciler'in ardından futbol takımı diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile de yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
