Fenerbahçe'de Arda Güler tepkisi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın henüz 16 yaşındayken sahaya sürdüğü Arda Güler, bu sene kulübeden dışarı kafasını uzatamıyor... Ümraniyespor ile oynanan ilk lig maçında son dakika atılan golle zar zor 3-3 berabere kalınması taraftarları çılgına çevirirken, yapılmayan forvet transferinin yanı sıra taraftarın en çok kızdığı konu Arda Güler'in kulübeye mahkum edilmesi oldu.



PEREIRA KADAR ŞANS VERİLMİYOR



Fenerbahçe'de Alex de Souza ile özdeşleşen efsane 10 numaranın verildiği genç yıldız Arda Güler, sahada istediği şansı bir türlü alamıyor. Geçtiğimiz sezon henüz 16 yaşında olmasına rağmen Vitor Pereira'nın korkmadan sahaya sürdüğü genç yetenek, bu sezon Jorge Jesus tarafından kulübeden çıkarılmıyor. Vitor Pereira'nın geçen sezon Avrupa Ligi elemelerindeki Helsinki maçında toplam 40 dakikaya yakın süre verdiği Arda Güler, İsmail Kartal ile birlikte Avrupa ve ligde birçok maçta süre almış ve kendine hayran bırakmıştı. Yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla devamlılığı olmayan genç yıldız, bu sezon takımın en değerli parçası olarak göze çarpmıştı. Ta ki Jorge Jesus engeline çarpana denk...



10 NUMARA VERİLDİ AMA SAHADA YOK!



Ali Koç yönetimi tarafından, Alex de Souza ile özdeşleşen efsane 10 numaranın verildiği Arda Güler, Jesus'un döneminde bir türlü istediği şansı bulamıyor. Dinamo Kiev ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki ilk maçta son 18 dakikada forma şansı bulabilen Arda Güler, elendikleri rövanş maçında 1 dakika bile süre alamadı. Geçtiğimiz hafta oynanan Avrupa Ligi ön elemesindeki Slovacko maçında da Jesus'un tercihleri arasına giremeyen Arda Güler, skor üstünlüğü olmasına rağmen son 13 dakikada forma giyebildi. Arda son olarak Süper Lig'in açılış maçı olan Ümraniyespor mücadelesinde yine 1 dakika bile süre alamadı ve taraftarların sabrı taştı.



FENERBAHÇELİLER İSYAN ETTİ



Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada adeta ayaklanma başlattı. Arda Güler'in forma şansı bulması gerektiğini savunan taraftarlar, Jorge Jesus'u suçladı. Hatta bazı yorumlarda, takıma Portekizce konuşan oyuncuların transfer edilmesi tiye alınarak, "Arda Güler Portekizce bilseydi ilk 11'e girerdi" eleştirileri yapıldı.







