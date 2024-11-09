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Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin dibe vurdu!

Fenerbahçe'de büyük umutlarla kiralanan Allan Saint-Maximin'in performansı geriye gitti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin dibe vurdu!
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09 Kasım 2024 10:39
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun isteğiyle Al-Ahli'den 8 milyon Euro bedelle kiraladığı 27 yaşındaki Allan Saint-Maximin'in performansı dibe vurdu.

Birçok maçta Allan Saint-Maximin, sarı-Lacivertliler'in hücumdaki en büyük opsiyonu olmuştu. 2 gol, 4 asistlik performans sergileyen Maximin, Alkmaar deplasmanında en kötü futbolunu oynadı. Fransız futbolcu, ilk yarıda birçok top kaybı yaptı, bulduğu pozisyonları harcadı. Mücadeleyi tribünden izleyen Jose Mourinho, öğrencisine sık sık tepki gösterdi.

Portekizli teknik adam, Maximin'in vasat performansına fazla dayanamadı, 58. dakikada kenara alınması talimatını verdi.

Yıldız oyuncu, oyunda kaldığı süre boyunca 39 kez topla buluştu, sadece 18 pas denemesi yaptı, yüzde 77.8 isabet oranı yakaladı. Allan Saint-Maximin, girdiği 14 ikili mücadelenin 11'ini kaybederken, 3 şut denemesinin birinde çerçeveyi buldu, birinde dışarı vurdu, diğerinde ise savunmadan sekti.



 
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