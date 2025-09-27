27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
16:00
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
15:00
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
14:30
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
16:30
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
16:30
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
16:30
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
16:30
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
16:00
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Fenerbahçe'de adım adım Aykut Kocaman

Domenico Tedesco ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ı listenin başına yazdı. Kocaman, "Ben her zaman buradayım ve ömrümü verdiğim kulübüme hizmete hazırım" dedi.

calendar 27 Eylül 2025 09:44 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 10:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Mazbatasını alan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yoğun bir mesaiye başladı.

Samandıra'da sarı-lacivertli futbolculara yönelik moral ziyaretlerini sürdüren Saran, ardından da kulüp binasında yeni yönetimini topladı. Teknik direktör Domenico Tedesco ve Futbol Direktörü Devin Özek ile görüşerek kötü gidişat hakkında bilgi alan Saran, futboldaki değişim için de düğmeye bastı.

Tedesco'nun sunduğu rapor yönetimi tatmin etmedi. Süper Lig'de 6 puanlık farkın daha da açılma riski ve Avrupa Ligi'ndeki kritik Nice maçı, Fenerbahçe'nin yeni haftaya yeni teknik direktörle girme ihtimalini de iyice güçlendirdi.

'BÜTÜN VÜCUDUMLA VARIM'

Saran ve kurmaylarının teknik direktörlük için bir numaralı adayı Aykut Kocaman… Camiayı ve Türkiye dinamiklerini çok iyi bilen sarı-lacivertlilerin efsane isminin, Samandıra'daki ölü toprağı kaldıracağı inanılıyor. Kocaman, büyük bir düşüş yaşayan Türk futbolcuların da moral ve motivasyonunu yükseltecek. 60 yaşındaki teknik adamın, yakın çevresine "İhtiyaç olduğu zaman bütün vücudumla, gövdemle gireceğimi söylemiştim. Hiçbir ön koşul olmadan üstelik. Bugün de aynı... Ben her zaman buradayım ve ömrümü verdiğim kulübüme hizmete hazırım" ifadesini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
