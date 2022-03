Fenerbahçe'de 6 genç imza attı

ALİ KOÇ'UN İSMAİL KARTAL AÇIKLAMASI

Tahir Hoca övülmeyi, bu tarz muhabbetleri sevmez ama söylemeye devam edeceğim. Samandıra ile Dereağzı arasında çok iyi bir bağlantı oluştu.

ALİ KOÇ'TAN YENİ TESİS MÜJDESİ

"OZAN TUFAN'A SORUN"

"ARDA GÜLER ATTI, EV YIKILDI"

TAHİR KARAPINAR'IN 'KİTAP' TEPKİSİ

Fenerbahçe, 6 genç futbolcusu için imza töreni düzenlenled. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural, yeni sözleşmelere imza attı.İsmail Hoca'nın '2. adam olmak istemiyorum' diye bir sözünü hatırlamıyorum. Yardımcı hoca olmayı istememek, İsmail hocanın en doğal hakkıdır. İsmail hoca, bize daha çok hizmet edecek. İnşallah devam edebilir.İsmail Hoca'nın Fenerbahçeliliği size örnek olsun. 6 ay sonra yabancı hocayla çalışacağımız, para pul konuşmadan, kaotik bir dönemde takımı aldı. Bunu herkes yapmaz. Ben kendisini 19-20 yaşımdan beri tanırım. Ne yönetici, ne başkan olarak değil ben insan olarak İsmail Hoca'yı çok eski tanırım. Ona 1 kere kızmışımdır. Ankaragücü maçından sonra biraz abarttı. Ona da söyledim. Ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğunu ben biliyorum. Ona şapka çıkartmak lazım. Şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha uzun süre bir arada olacağız İsmail Hoca'yla.Teknik direktör konusuna değinecek bir şey olsa değinirim. Az kaldı ama...Birkaç gün evvel buradaydık. Kaygı verici konular için buradaydık. Bugün kulübümüzün yarınlarını dizayn edecek güzel, mutlu, pozitif bir konu için bir araya geldik.Söz konusu gençler ise camiamızın da fazlasıyla heyecanlandığını gerek sosyal medyada gerek geri bildirimde gerek basında memnuniyet verici biçimde izliyoruz. 2018'de göreve geldik. Şöyle bir şey demiştim. Bizden inşaat, arazi, yatırım bekleyin. Biz bir spor kulübüyüz. Her türlü yatırım tamamen ve tamamen spor odaklı olacak. Hayalimdeki en büyük şey, ayrılırken geri dönüp baktığımda buraya dünya çapında örnekleriyle, muadilleriyle aynı seviyede olabilecek, Türkiye'ye emsal teşkil edecek akademi çerçevesinde de yapmayı hayal ediyoruz. Bunun için ciddi bir adım atacağız. Daha detaylı paylaşacağız. Fenerbahçe'nin özkaynaktan, gençlerden mütemadiyen oyuncu yaratma, net ihracatçı olma konusunda olmazsa olmazlarından bir tanesi de bize, ülkemize, şanlı camiaya yakışacak bir akademiye sahip olmak.Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü ve rakiplerimizin de buna dahil, 2-2.5-3 sahayla sistemi çevirmeye çalışıyoruz. Bizim 1 tanesi çim saha. Her bakımdan yetersiz. Buna rağmen altyapı kadroları iyi işler çıkarıyorlar. Bizim için tüm oyuncularımız değerli, 10-11 yaşından a takıma kadar fiziken aynı imkanların olması gerekiyor.Geldiğimizde 30 yaş civarıydı takımın ortalaması. 2 yaş düşürdük bunu. 30 yaş üstü oyunculara en çok süre veren ülke Türkiye. 30 yaş üstü yüzde 36 süre alıyor. Yaşlılara en çok, gençlere en az süre veren ülke Türkiye. Gençleşme operasyonuyla beraber artık Fenerbahçe'nin yapacağı kontratlardan gerek yabancı gerek Türk oyuncular olsun ciddi bir yapısal değişikliğe gitmemiz gerekti. Orada da ilerleme sağladık. Eskiden maç başları vardı. 89. dakikada da girsen maç başı alıyorsun. İlk 11'de başlaman, 45 dakika oynaman, maçı kazanmış olman lazım gibi gibi. Artık ev, uçak gibi şeyler vermiyoruz.Antalya kampında 11 oyuncu altyapıdandı. Slavia Prag maçında 5 altyapı oyuncusu kadrodaydı. 4 sene evvel söylediklerimize daha yakın konumdayız.2 tane yolu var. 1, genç oyuncuları kendi bünyemizde yetiştirmek veya Ferdi, İsak gibi ya da Türk olmayan bu yaşlardaki gençleri bulup kadromuza katmak. Fenerbahçe için önemli, tarihi günlerden bir tanesi.İmza törenlerinde genellikle masada olmazdım. Bugün rica ettim. Ben masadayım. Kalbi de Fenerbahçeli olan 6 pırıl pırıl sporcumuz bu masada. Büyük katkı yapma potansiyeli olan, onlarla aynı masayı paylaşmaktan gurur duyduğum 6 oyuncuyla bir aradayım.Ferdi, bilmiyorum kendisi biliyor mu, ben başkan seçildikten sonra yaptığımız ilk transferdir. İtalya'nın Sardunya Adası'na gittiğimde Cocu ile görüştüm. NEC'te oynayan bir Türk çocuk var, ne düşünüyorsun dedim. Çok iyi olur, çok iyi tanıyorum dedi. Ferdi'yi transfer ettik.İlk sezon U19'la daha çok maça çıktı. Bu sezon tavan yaptı. Vitor Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Performansının gelişmesinde onun da katkısı olduğunu biliyorum. Bunu Ferdi'ye de sordum. Ferdi'den çok memnunuz, mutluyuz, sözleşme uzattığı için daha da memnun, daha da mutluyuz. Türk Milli Takımı'nı seçti 3 milli takım arasından. Onunla çok konuştuk bu konuda. Doğru yolu seçti.Ferdi İsviçre çakısı gibi. Nereye koysan oynuyor. Babasına da teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Hem Ferdi'nin hem Fenerbahçe'nin yolu açık olsun.Futboldaki başarısını lisan konusunda gösteremiyor. Ona bir hedef verdik. En yakın zamanda Türkçesini de ilerletecek. Ferdi, Ozan'dan sonra bu takımın en eskisi. Yakında kaptan da olur. Sakat olmasaydı Milli Takım'a da gidiyordu.Ferdi'nin bize hep borcu var. O da bunu biliyor. NEC'ten onu a takıma direkt transfer olarak aldık. 1.5 senesini aldı a takıma yükselmesi. İlgilenen olması çok normal. Fenerbahçe'de kalmak istiyor musun dedim pazarlığa başlamadan önce. Fenerbahçe'de 100-200 bin euro için kalacaksan kalma. Ben Fenerbahçe'de olmaktan ötürü çok mutluyum dedi. Menajerleriyle pazarlık yaptı, 1 ay içerisinde bitirdik. İlgi olması da bizim açımızdan umut vaat eden bir durum.Ben buraya 4 yıl önce küçük bir çocuk olarak geldim. Sakalım yoktu, 9 kilo daha azdım. Bu sezon benim için inanılmaz geçiyor. 4 yılımdaki en iyi performansımı getiriyorum. Fenerbahçe için önemli bir gün. Burada çok yetenekli oyuncular var. Bir gün umarım hep birlikte sahada savaşabiliriz. Fenerbahçe'de kupalar kazanmak istiyorum. İyi ki Fenerbahçe! Şu anda sakatlığım devam ediyor. Milli takıma gidebilir miyim, bilemiyorum. İnşallah en kısa sürede fit olurum.Taraftarlarımızın gösterdiği destekten ötürü çok mutluyum. Fenerbahçe ile yeni bir sözleşme imzaladım. Kalacak olmaktan ötürü çok mutluyum.Çok fazla pozisyonda oynadım. Benim için en önemlisi oynamak. Bu pozisyonlara adapte olmak için bana yardımcı oldular. Milli takımda sağ bek oynattıkları zaman sinirlenmiştim. Ersun Hoca da beni sağ beke koyunca kızmıştım. Şimdi taktiğe inanıyorum.Muhammed Gümüşkaya'yı çok takım istedi. 11 yaşından beri burada. Biz değerlendirecektik bu teklifleri. Vitor Hoca, Muhammed'i satmayacaksınız, kiralık da vermeyeceksiniz, ben bu çocuğu yetiştireceğim dedi. Keza öyle de oldu. Avrupa maçında hepimizi ayağa kaldıran golü attı. Bugün kendisini daha fazla geliştirip, inandığımız bir yerden de teklif geldi. Takımın kapasitesine, hocanın Muhammed'i oynatacağına inandık. Giresun'a gitti. Orada da fark yaratıyor. Sergilediği futbol ve katkısı, takımın sonuçlarına direkt etki yapıyor. Kümede kalma yarışmasında daha büyük katkıları olacaktır. İyi ki bizde kaldı, iyi ki o hatayı yapmadık. Burada kalacak. Fenerbahçe'ye çok katkı verecek.Çok mutluyum. Bu zamana kadar bana desteği esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Burası benim evim, yuvam, ev sahibiyim ben burada. 11 yaşımda girdim kapıdan. Fenerbahçe sevgisi çok küçükken kalbime girdi. Bu sözleşmeler benim için formalite. Ben Fenerbahçe ile kalbimde bir ömürlük sözleşme imzaladım. Burada çok fazla yetenekli kardeşim var. İnşallah en hayırlısı olur.İyi ki FenerbahçeArda Güler, inşallah hep güler. Arda için öncelikle Sayın Murat Cavcav'a teşekkür ediyorum. Bu transferin gerçekleşmesi nedeniyle teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği'ne, böyle bir futbolcu yetiştirdiği için teşekkür ediyorum. Ben nazara inanan biriyim. Allah nazarlardan saklasın. İnşallah bir sıkıntı, sakatlık yaşamazsın ve üzerine koyarak devam edersin. Daha çok başındasın kariyerinin. Tarihe de geçtin, en genç golcü olarak. Annesi babasıyla da yakinen tanışıyoruz. Sizleri de tebrik ederim. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Arda için iyi para verdik. Öyle bedava gelmedi. Arda konusu ilk önüme geldiğinde bir fotoğraf vardı. Fenerbahçe, Alex posterlerinin önünde bağdaş kuran, akademik açıdan başarılı bir çocuk. Arda'yı isteyen birçok kulüp vardı, vermemişlerdi. Sonra ben aradım, anlaştık. Çok yolun başındasınız. Aman aman. Basın sizi bir günde gökyüzüne çıkarır, bir günde yerin dibine batırır. Çok çok dikkat edin. İsmail Hoca'ya da teşekkür edin. 'Hocam neden oynamadı, neden yedekten girdi' dediğimde 'Bir planım var' dedi. Vitor'a da teşekkürler. O da sana inandı, oynattı. İkisinin de üzerinde emeği var.Aileme, hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet ederiz inşallah. Sözleşme bizim için prosedür. Ben zaten Fenerbahçeliyim. Oynuyorum, oynamaya devam edeceğim. İyi ki Fenerbahçe. Alex benzetmeleri için teşekkür ederim. Alex benim çocukluğumdan beri idolüm. İnşallah onun gibi olabilirim. Duygu patlaması oldu gol attıktan sonra. Atınca Alex gibi sevinmişim. Hiç fark etmedim.Biz bir oyuncuyuz. Oynarız, gideriz. Başka birinin gelmesini de önemsiyoruz. İnşallah biz bu kulübe para kazandırdıktan sonra yerimize gelenler olur. Tahir Hoca ile birlikte çok çalışanlar var. İnşallah onlar da hayallerini gerçekleştirirler.Ertuğrul gibi, Altay gibi kalecileri keşfettik. Ertuğrul 11 yaşından beri burada. Gerçek bir Fenerbahçeli. U19'un kalecisi. Kaleci hocaları, diğer teknik kadrodakiler, hem Vitor hem İsmail Hoca zamanındakiler övgüyle bahsediyor Ertuğrul'dan. Kalemizin teminat altında olduğunu söylüyorlar. Her daim yolun açık olsun. Altay ile çok takılıyorsun herhalde, yaşına göre daha olgunsun. Tam bir profesyonelsin. Sayende uzun yıllar kaleci sıkıntısı çekmeyeceğiz.Bugün burada olmamda kimin zerre kadar üzerimde hakkı varsa teşekkür ediyorum. Ben 11 yaşımda Fenerbahçe'ye geldim. Fikirtepe, Can Bartu, Samandıra her yerde oynadım. Bu sözleşme sadece prosedür. Biz Fenerbahçe'nin çocuklarıyız. İyi ki Fenerbahçe!Bizi en çok zorlayan sözleşme Melih Bostan'dı. Melih'in attığı golleri, muazzam tekniğini görmediniz. Hem sizler hem tüm Türkiye çok kısa süre içerisinde bu yeteneği göreceğiz. Yıllarca hem milli takıma hem Fenerbahçe'ye hizmet edersin. Melih'in bir özelliği de her yaş grubunda gol kralı oluyor. Gol şansı var. Bizim de en büyük eksikliğimiz gol yolları ve şans. Allah sakatlıktan korusun.Ben bu kulübe 12 yaşımda geldim. 6 senedir buradayım. Buraya geldiğimden beri bu forma altında çok mutlu, gururluyum. Çok küçük yaştan beri a takımda çubuklu formayla gol atmanın hayalini kuruyorum. Kulübüm bana bu şansı verdi. Ben de çok çalışıp bu şansın karşılığını vereceğim. İyi ki Fenerbahçe!İsak Vural, buranın en genci. Onu Arda ve Ferdi'ye emanet ettim. Arda ile oda arkadaşı. Büyük kulüplere rağmen onu cezbedebilmeye inanmıyorduk. Kısmet işte. Kısmet varsa öyle ya da böyle oluyor. İsak, 4 lisan bilen birçok kulübün peşinde koştuğu biri. Ferdi'nin annesi Kanada, babası Türk; İsak'in babası Türk, anne İsveçli. 12 yaşından beri Portekiz'de. Bu hikayeyi bir gün daha kapsamlı anlatırız. Tek bir sebep vermem gerekirse İsak'ın babası fanatik derecede Fenerbahçeli. Bütün maçları seyrediyorlar. Çocuklarını da öyle yetiştirmiş. 1 kızı, 2 oğlu var. İsak bugüne kadar Türkiye'de pek yaşamadı, tatile geliyordu sadece ama babası nedeniyle Fenerbahçe'yi yaşadı. Doğduğundan beri Fenerbahçe'yi yaşıyor. Ondan da çok büyük beklentilerimiz var. Bizim a takımla idman yapacak. U19 ile maça çıkacak. Arda a takıma geçince U19'da eksikliği hissedildi. O eksikliği İsak kapatacakTüm bu masada olanlar gibi kendisinin uzun süre Fenerbahçe'ye hizmet edeceğine, hem ekonomik hem de futbol anlamında Fenerbahçe'ye çok hizmet edecektir.İsak Vural, aşağı yukarı 36-38 saat idmana vakit harcıyorlar. Bunun dışında bir de okul var. 3 gün gidiyor okula, 5 günü 3 günde yapıyor. Okul olmadığı günlerde sabah 8-9'dan akşam 8-9'a kadar antrenman yapıyorlar. Onu dinleyince bizimkiler az mı çalışıyor diyor. Bu yaştaki çocuğun nasıl böyle bir fiziği olur diyorsun, işte böyle çalışarak olur.Bugün sabah bir mesaj almıştım. Bugün söylemem gerekenlere dair ama onları söylemeyeceğim. Kalbimde olan Fenerbahçe aşkıyla konuşacağım. Ben sarı lacivert renklerle doğmuş, büyümüş biri olarak bu stadyumda dünyanın en taraftarlarıyla oynamak için hayal kurdum. Babam ve dedem büyük Fenerbahçe taraftarıydılar. Bana bu sevgiyi aşıladılar. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. İyi ki Fenerbahçe!Küçükken annem, babam ve büyükannemle futbol oynardım. Bana çok şey öğretiyorlar. Fenerbahçe'ye geldim, a takımla idman yapabileceğim. Eski kulüplerimde bu fırsatım yoktu. Bu yolu seçtim. Bu fırsatı sevdim. Kalbimle Fenerbahçe'ye geldim.Fenerbahçe'ye dair bir söz var, hepimizi kapsar. Küçük bir çocukken büyülendim heybetinden...Fenerbahçe'de her şey olmak zordur. Taraftar, yönetici, başkan, sporcu, futbolcu olmak zordur. Bu aldığınız sevgi, o sevginin yoğunluğunun da eşi benzeri yoktur.Bu imzalarla milyonlarca Fenerbahçeli'nin hayalini, inancını ve sorumluluğunu emanet ediyoruz. Bence onlar sahip oldukları sorumluluk, bu çubukluyu, logoyu taşımanın ağırlığını hayatlarının her anında doğru bir şekilde yaşayacaklarından şüphem yok. En mutlu noktalara hep beraber ulacağız.İsmail Hocamız ile geçen hafta maçtan sonra bazı açıklamalar yaptı. Şu anki teknik kadromuz, gençlerimize farklı bakıyorlar, farklı takip ediyorlar, farklı monte ediyorlar. Mütemadiyen konuşuyor, psikolojik destek sağlıyorlar. İsmail Hoca'nın cesaretini de sahada görüyorsunuz. Genç oyuncularımızın hepsini korumamız lazım. Ülkemizde bir günde yıldız, bir günde dünyanın en başarısız insanı olabiliyorsunuz. Her anlamda geliştirmemiz, yetiştirmemiz, öğretmemiz, yol göstermemiz, sahiplenmemiz, üstlerine titrememiz lazım. Bu arkadaşlar başarılı olursa bu gibi arkadaşlardan daha fazla gelecek. Fenerbahçe altyapısından gelenin kıymeti olmaz nosyonunu da iyi bir şekilde kırdık.Hayal ettiğimiz tohumların meyve veriyor olması beni heyecanlandırıyor. Daha da heyecanlandıran bunun bir başlangıç olması.U21 şampiyon kadromuzdan 1 kişi hizmet edemedi Fenerbahçemiz'e. Merih Demirallı kadrodan bahsediyorum. Aynı hataları yapmak istemiyoruz. Tahir Karapınar liderliğinde Fenerbahçe mütemadiyen hem a takıma, hem de ligdeki diğer takımlara futbolcu fabrikası gibi futbolcu yetiştirecek. Tahir Hoca ve ekibi derinden sessiz sedasız gidiyor.Tahir Hoca hayallerinin yarısını gerçekleştirse Fenerbahçe'yi uçurur.En büyük hayalim tüm futbolcularımızın hep aynı tesiste olması, modern, minimum 7 sahamızın olması, kendimize örnek aldığımız takımların altyapılarında ne bulunuyorsa şiltesine kadar ekipman olarak hepimizin gurur duyacağı, göğsümüzü gere gere insanları gezdireceğimiz bir kampüs yapmak. Arazinin eli kulağında. Bugün bu kadar girmemem gerekiyordu ama bugün bir gelişme oldu. Hepimiz heyecanlandık. Tahir Hoca güzel çalışıyor ama yetersiz koşullarda. Dereağzı'nı da futbol dışı merkezi haline getirmek. Finansman gerekiyor ama onu bulmak bizim görevimiz. Buraya finansman sağlayacakları biz buluruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında burayı açmak hayalimiz. İnşallah bu hayali gerçekleştiririz. Anadolu yakasında olması, bizim mahallemize yakın olması çok çok önemliydi. Böyle olduğunu söyleyebilirim.Üç senedir bir fark var. Genç arkadaşlar, a takımla idmana çıkıyorlar. 1.5-2 saat. Sonra bitiyor. Bu arkadaşların, bu profildeki oyuncuların ekstra çalışması lazım. 36 yaşındakine verdiği idmanla, 17 yaşındaki çocuğun idmanı aynı olamaz. Hem fiziken, hem mental, hem mevkisel hocalık yapacak biriyle ilerleyeceğiz. Hoca kim olursa olsun... Bizim idmanlarda 6-6.5 km koşuluyor, İngiltere'de 8-8.5. Ozan Tufan'a sorun isterseniz.Oğlum, kızım, 3 arkadaşı maçı seyrediyoruz. 2-0 öndeydik. Çat çat arka arkaya 2-2 oldu. Yine mi dedik. Çocuklarımın suratları asıldı. 3. gol gelince çocuklarım üstüme atladı. Baba kalk kalk Arda attı dediler. Evin içinde omuz omuza lay lay lay yaptık. Asla böyle bir şey yapmazdım. Çocukların reaksiyonu, sadece gol değil Arda golü attı reaksiyonundan ev yıkıldı. Ben gitmeyince maçlar iyi gidiyor. 4 galibiyet, 1 beraberlik.Benim için çok önemli. Çok gururluyum. 2 sene önce ben geldiğimde buraya bu çocuklar küçücüktü. Büyüdüğünü görmek, aileleri zaten iyi terbiye vermiş, Atatürk'ün izinden gitmelerini, karakterli olmalarını, okumalarını istiyoruz. Altay kitap okuyor dedi biri. Çok kızdım. Kitap okumak bir özellik mi yani?Altyapımızda kütüphanemiz var. Tüm futbolcular katkı yapıyor. Altyapı binasının sorumlusu Serap Hanım, edebiyat öğretmeni. Her ay bir kitap özeti çıkarttırıyor. Altyapıdaki çocukların hepsi benim ailem, hepsi benim çocuklarım.