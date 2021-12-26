Fenerbahçe'de 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-lacivertli takımın 18. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Nazım Sangare, Dimitrios Pelkas ve Enner Valencia yedeğe çekildi.



Fenerbahçe teknik heyeti, Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de bu 3 futbolcunun yerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Serdar Dursun'a görev verdi.



Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Berke Özer, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Attila Szalai, Filip Novak, Jose Sosa, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ve Serdar Dursun ile başladı.



Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Burak Kapacak yer aldı.





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