Fenerbahçe'de 160 milyonluk prim!

Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray maçına kadar oynanacak 4 maç için tam 160 milyon lira prim belirledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 160 milyonluk prim!
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17 Nisan 2024 09:09
Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de yönetim bitime 6 hafta kala elini cebine attı.

YÖNETİMDEN PRİM KARARI

Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray maçına kadar oynanacak 4 maç için 40'ar milyon lira prim belirledi. Fenerbahçe, derbiye kadar oynayacağı 4 maçı da kazanırsa takım halinde 160 milyon liranın sahibi olacak.

FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI

Pazartesi günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler sonrasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fenerbahçe, Konyaspor ve Kayserispor maçlarının ardından Galatasaray ile Rams Park'ta karşılaşacak.

Süper Lig'de son 7 maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 85 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alıyor.

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