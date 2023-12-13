Fenerbahçe'de 15 milyon euroluk yedek

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de 15 milyon euroya alınan milli yıldız Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci'ye formayı kaptırdıktan sonra yedek kulübesine hapsoldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de 15 milyon euroluk yedek
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13 Aralık 2023 09:31
Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için sarı-lacivertli macera istediği gibi gitmiyor.

Ligin 5. haftasındaki Antalyaspor maçında sakatlanan tecrübeli oyuncu, 1 ay sonra sahalara dönmesine rağmen İrfan Can Kahveci'den formayı alamadı.



YEDEK KULÜBESİNE HAPSOLDU

Sakatlığını atlattıktan sonra ligdeki 7 maçta sadece 40 dakika süre alabilen Cengiz, yedek kulübesine hapsoldu. 26 yaşındaki milli yıldız, yarın oynanacak olan Spartak Trnava karşılaşmasına da yedek başlayacak.

Fenerbahçeli taraftarlar, beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder'i eleştirmeye başladı.  

 
 

 

 

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