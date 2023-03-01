Fenerbahçe: "Dava açıyoruz!"

Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına kararına itiraz edeceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe: 'Dava açıyoruz!'
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01 Mart 2023 11:19
Fenerbahçe Kulübü, Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun hafta sonu Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına yönelik kararla ilgili yeni bir açıklama yapptı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır." denildi.

Fenerbahçe'nin yürütmeyi durdurma başvurusunun ardından nasıl bir karar çıkacağı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından beklenmeye başlandı.

İşte Fenerbahçe'nin bildirisi:

"Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır.

Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."



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