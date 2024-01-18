Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katan veiçin girişimlerini sürdüren'de yeni gelişmeler yaşanıyor.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Atletico Madrid'de oynayan milli stoper Çağlar Söyüncü'nün transferi için bir süredir Madrid'de transfer görüşmelerinde bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, bu gece 00.05'te İstanbul Havalimanı'nda olacak.Fenerbahçe'de İspanyol ekibi ile görüşmeler tamamlandı.Atletico'nun vereceği cevap bekleniyor.Kısa süre içerisinde Çağlar Söyüncü durumu netleşecek.Atletico Madrid'e yaz transfer döneminde imza atan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bu sezon sadece 9 maçta süre buldu.