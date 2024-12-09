Fenerbahçe - Bilbao maçına Bosnalı hakem

Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını Bosnalı hakem Irfan Peljto yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe - Bilbao maçına Bosnalı hakem
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09 Aralık 2024 12:15
Son güncelleme 09 Aralık 2024 13:27
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile sahasında oynayacağı maçta Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda 11 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak müsabakada Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.

Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.

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