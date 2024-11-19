Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yabancı VAR ihtimali!

TFF, Trendyol Süper Lig'de aralık ayı başında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine yabancı VAR getirmek için çalışma başlattı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yabancı VAR ihtimali!
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19 Kasım 2024 10:03
TFF, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine yabancı VAR getirmek için çalışma başlattığı belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ederek VAR'a yabancı hakem istediklerini açıklamıştı. Hacıosmanoğlu da, "Biz Türk hakemlerine güveniyoruz ama kulüplerin böyle bir talebi var" karşılığını vermişti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

TFF'ye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre TFF, 7 Aralık'ta Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiye yabancı VAR hakemi getirmek için görüşmelere başladı.

Kısa vadede derbide uygulanacak yabancı VAR sistemi, ikinci yarıda tüm müsabakaları kapsayacak şekilde genişleyebilir. 

 
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