Fenerbahçe Beko 15 sayı farkı koruyamadı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 33. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Barcelona'ya 83-75 mağlup oldu.

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Fenerbahçe Beko 15 sayı farkı koruyamadı
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02 Nisan 2025 22:42
Son güncelleme 02 Nisan 2025 22:46
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 33. haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk ediyor

THY EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 83-75 mağlup oldu.

3. çeyreğin ortasında farkı 59-44 ile 15'e kadar çıkaran Fenerabhçe, rakibinin son çeyrekteki oyununa karşılık veremeyince sahadan mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 33 maçta 11. yenilgisini aldı. Barcelona ise 19. galibiyetini elde etti.

DETAYLAR BİRAZDAN...

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