Fenerbahçe Beko 15 sayı farkı koruyamadı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 33. haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk ediyor



THY EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 83-75 mağlup oldu.



3. çeyreğin ortasında farkı 59-44 ile 15'e kadar çıkaran Fenerabhçe, rakibinin son çeyrekteki oyununa karşılık veremeyince sahadan mağlup ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 33 maçta 11. yenilgisini aldı. Barcelona ise 19. galibiyetini elde etti.



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