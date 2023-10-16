Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u ağırlayacak

EuroLeague 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Panathinaikos'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u ağırlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2023 12:50
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezona EA7 Emporio Armani Milan'ı evinde 85-82 yenerek başladı. Sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada ise İspanyol ekibi Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise sezonun ilk maçında Olympiakos'a 88-78 yenildi. Panathinaikos ikinci haftada ise Bayern Münih'e 78-71 üstünlük sağladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery