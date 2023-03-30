Fenerbahçe Beko'nun iki büyük hedefi

THY EuroLeague'de playofflara kalmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko, gelecek sezon için transfer harekatına başladı.



Dimitris Itoudis ile birlikte playofflara geri dönmeye hazırlanan Fenerbahçe Beko, önümüzdeki sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olmanın peşinde. Baskonia'nın oyun kurucusu Darius Thompson ile Panathinaikos'ta kariyerini sürdüren Georgios Papagiannis gündemde...



DARIUS THOMPSON: BÜYÜK HEDEF



Baskonia ile ilk EuroLeague sezonunda harika bir performans gösteren Darius Thompson'ın sözleşmesi sezon sonunda bittiği için Fenerbahçe Beko hemen temaslara başladı.



27 yaşındaki oyuncu kariyerinde ZZ Leiden, Brindisi ve Lokomotiv Kuban formaları da giymişti.



PAPAGIANNIS: FENERBAHÇE AVANTAJLI



Panathinaikos ile sözleşmesi bitecek olan ve EuroLeague'in en değerli uzunlarından biri olan Georgios Papagiannis de kendisine iddialı bir takım arıyor.



Yunan milli oyuncu Papagiannis hem koç Dimitris Itoudis'in menajerlik şirketine geçmesi hem de milli takımdan hocası olan Itoduis farkıyla Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakacağı düşünülüyor.



2016 NBA draftında 13. sırada seçilen 25 yaşındaki 2.20'lik pivot Papagiannis, 2018'den bu yana Panathinaikos formasını terletiyor.





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