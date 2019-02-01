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Fenerbahçe Beko, Münih'te uzatmada yıkıldı!

Fenerbahçe Beko deplasmanda Bayern Münih'e ikinci uzatma devresi sonunda 90-86 mağlup oldu ve Euroleague'de 21. maçında 3. yenilgisini aldı

Kaynak: Sporx.com ve AA
Fenerbahçe Beko, Münih'te uzatmada yıkıldı!
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01 Şubat 2019 00:49
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Alman temsilcisi Bayern Münih'e uzatmalarda 90-86 yenildi.

Münih kentindeki Audi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 21-20 önde geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 34-29 üstün gitti. 

Üçüncü çeyreğin 52-52 berabere geçildiği mücadelenin son çeyreğinde de iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı ve 66-66 berabere biten maç uzatmaya gitti. 

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk uzatma devresi 80-80 sona ererken, ikinci uzatma devresinde rakibine 90-86 üstünlük sağlayan Bayern Münih salondan galibiyetle ayrıldı.

Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon 3. mağlubiyetini aldı. 

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