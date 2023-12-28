Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı, İstanbul'da oynanmayacak

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak THY EuroLeague 19. hafta maçı, güvenlik tedbirleri sebebiyle İstanbul'da oynanmayacak.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 4 Ocak'ta Ataşehir'de oynanması planlanan maçın güvenlik tedbirleri sebebiyle Litvanya'nın Panevezys şehrindeki Kalnapilio Arena'da oynanacağını açıklandı.



İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"Takımımız Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasında 4 Ocak Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanması gereken Turkish Airlines EuroLeague 19. hafta müsabakası, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı bir ülkede oynanacaktır.



Tedbir odaklı verilen bu karar doğrultusunda, Kulübümüz ve EuroLeague yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde;



Müsabakaya yerel otoriteler tarafından bu müsabakanın oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve EuroLeague müsabaka kriterlerini karşıyabilen Litvanya'nın Panevezys şehrindeki Kalnapilio Arena'nın ev sahipliği yapmasına karar verilmiştir.



Yerel saat ile 19.45'te oynanacak müsabaka taraftarlara açık olacaktır.



Müsabakanın bilet satışı ve kombine sahiplerimizin bu karşılaşmanın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanamayacak olması dolayısıyla yaşayacakları mağduriyetin giderilmesi ile ilgili bilgilendirme resmi internet sitemizden yapılacaktır."





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