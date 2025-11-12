Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'i devirdi!

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 10. haftasında Maccabi Tel Aviv'i 84-75 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 10. haftasında Almanya'da konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi Rapyd'i 84-75 mağlup etti.

SAP Garden'da oynanan maçta Fenerbahçe taraftarı, takımını yalnız bırakmadı. Tribünlerdei yerini alan yaklaşık 4 bin sarı-lacivertli taraftar, açtıkları bayraklarla Filistin'e destek verdi. Bazı taraftarlar, müsabakayı Filistin formasıyla takip etti.

Müsabaka öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla ve bugün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri uçak sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 



Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken, Fenerbahçe Beko sert savunmasıyla rakibine karşı pota altında üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler; Tucker, Birch ve Tarık Biberovic'in sayılarıyla 13-8 önde girdi.

Fenerbahçe Beko, molanın ardından hücumda üst üste hatalar yaparken, Maccabi Rapyd 5-0'lık seri yayalayarak eşitliği sağladı: 13-13. 

Baldwin'in hücumdaki etkinliğiyle yeniden öne geçen Fenerbahçe Beko, üst üste basketlerle çeyreği 20-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Jantunen, Colson ve Bacot'ın sayılarıyla 7-2'lik seri yakalayarak başlayan Fenerbahçe Beko farkı çift hanelere çıkardı: 27-17. 

Horton Tucker'ın etkili oyunuyla farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, devreyi 40-30 önde tamamladı. 

İkinci devreye hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Hall ve Melli'nin basketleriyle 8-0'lık seri yakalayarak farkı 18 sayıya çıkardı: 48-30.

Baldwin etkili oyununu sürdürürken, sarı-lacivertliler çeyreğin bitimine 5 dakika kala 20 sayılık farka ulaştı: 55-35.

Molanın ardından hücumda üst üste top kayıpları yaşayan Fenerbahçe Beko, savunma ribauntlarında da etkisiz kalırken, bu periyodun bitimine 1 dakika kala fark yeniden 10 sayıya geriledi: 60-50.

Son bölümde Fenerbahçe Beko; Melli ve Baldwin'le sayı bulurken, İsrail ekibi ise 3'ü serbest atıştan 6 sayı üreterek farkı 9 sayıya indirdi: 65-56.

Müsabakanın son bölümü İsrail ekibinin 5-0'lık serisiyle başladı: 65-61.

Fenerbahçe Beko, Colson'ın serbest atıştan bulduğu basketle bu çeyrekte ilk sayısını kaydederken, Maccabi ise üst üste 5 sayı üreterek, eşitliği yakaladı: 66-66.

Jantunen ve Colson'ın serbest atışları ile Baldwin'in 3 sayılık basketiyle yeniden üstünlüğü ele alan Fenerbahçe Beko, son 1 dakikaya 80-73 önde girdi.

Son bölümde rakibine galibiyet şansı vermeyen sarı-lacivertliler, parkeden 84-75'lik galibiyetle ayrıldı. 

Fenerbahçe Beko bu sonuçla 10. maçında 5. galibiyetini elde ederken, Maccabi Rapyd ise 8. kez mağlup oldu.

Salon: SAP Garden

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Saulius Racys (Litvanya), Leandro Lezcano (Arjantin)

Fenerbahçe Beko: Bacot 2, Melli 8, Tucker 13, Tarık Biberovic 4, Hall 15, Birch 6, Baldwin 17, Boston, Onuralp Bitim, Jantunen 7, Colson 12 

Maccabi Rapyd: Hoard 13, Walker 7, Sorkin 22, Brissett 2, Blatt 2, Clark Iii 2, Santos, Lavi 5, Rayman 6, Dibartolomeo 2, Dowtin 8, Leaf 6

1. Periyot: 20-15

Devre: 40-30

3. Periyot: 65-56 

5 faulle çıkan: Dk. 35.45 Melli (Fenerbahçe Beko), Dk. 38.58 Rayman (Maccabi Rapyd)

  • KL
