10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
4-0
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
3-0
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
3-590'
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
0-090'
10 Ekim
İsveç-İsviçre
0-2
10 Ekim
Kosova-Slovenya
0-0
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
4-090'
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
2-090'

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız maçında geri dönemedi!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sahasında Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu.

EuroLeague 3. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız ile karşılaştı.

Fenerbahçe, Ataşehir'de oynanan maçtan 86-81 mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, ilk devresini 30-43 geride kapattığı maçta ikinci devrede özellikle son çeyrekte farkı 3'e kadar eritti ancak mağlubiyetten kaçamadı.


Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte bu sezon EuroLeague'de ikinci yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kızılyıldız, 3. dakikada Moneke'nin pota altından bulduğu sayıyla farkı 8'e çıkardı: 2-10. Izundu, Moneke ve Motiejunas ile pota altında etkili olan konuk ekip, ilk çeyreği 25-17 önde kapattı.

İkinci periyotta Fenerbahçe Beko'ya karşı sert savunma yaparak rakibine fazla sayı şansı vermeyen Kızılyıldız, 17. dakikada Moneke'nin hızlı hücumdan bulduğu 2 sayılık basketle aradaki farkı 12'ye çıkardı: 23-35. Sarı-lacivertlilerin boş hücumlarını ve top kayıplarını iyi değerlendiren Sırbistan temsilcisi, Miller-McIntyre ve Carter'ın arka arkaya bulduğu üç sayılık basketlerle son 15 saniyeye 43-27 önde girdi. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in son saniyede bulduğu üçlükle rakibine cevap verdi ve soyunma odasına Kızılyıldız'ın 43-30 üstünlüğüyle gidildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko, 22. dakikada Jantunen'in turnikeden bulduğu basketle farkı 8'e düşürdü: 37-45. Periyodun kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçerken son çeyreğe konuk ekibin 56-48 üstünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın son periyodunda taraftarının da desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, bitime 44 saniye kala Colson'ın üç sayılık basketiyle farkı 3'e düşürdü: 75-78. Son bölümde hata yapmayan Kızılyıldız, maçı 86-81 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Hall 9, Horton-Tucker 19, Colson 19, Jantunen 15, Birch 1, Baldwin 8, Melli 2, Onuralp Bitim, Metecan Birsen 2, Tarık Biberovic 3, Melih Mahmutoğlu 3

Kızılyıldız: Miller-McIntyre 10, Carter 15, Kalinic 2, Moneke 20, Motiejunas 13, Izundu 5, Nwora 11, Ojeleye, Yago 9, Davidovac 1

1. Periyot: 17-25

Devre: 30-43

3. Periyot: 48-56

Beş faulle çıkan oyuncu: 36.54 Melli (Fenerbahçe Beko), 38.15 Kalinic (Kızılyıldız)

