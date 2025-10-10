Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız maçında geri dönemedi!

EuroLeague 3. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız ile karşılaştı.Fenerbahçe, Ataşehir'de oynanan maçtan 86-81 mağlubiyetle ayrıldı.Fenerbahçe Beko, ilk devresini 30-43 geride kapattığı maçta ikinci devrede özellikle son çeyrekte farkı 3'e kadar eritti ancak mağlubiyetten kaçamadı.Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte bu sezon EuroLeague'de ikinci yenilgisini aldı.Karşılaşmaya hızlı başlayan Kızılyıldız, 3. dakikada Moneke'nin pota altından bulduğu sayıyla farkı 8'e çıkardı: 2-10. Izundu, Moneke ve Motiejunas ile pota altında etkili olan konuk ekip, ilk çeyreği 25-17 önde kapattı.İkinci periyotta Fenerbahçe Beko'ya karşı sert savunma yaparak rakibine fazla sayı şansı vermeyen Kızılyıldız, 17. dakikada Moneke'nin hızlı hücumdan bulduğu 2 sayılık basketle aradaki farkı 12'ye çıkardı: 23-35. Sarı-lacivertlilerin boş hücumlarını ve top kayıplarını iyi değerlendiren Sırbistan temsilcisi, Miller-McIntyre ve Carter'ın arka arkaya bulduğu üç sayılık basketlerle son 15 saniyeye 43-27 önde girdi. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in son saniyede bulduğu üçlükle rakibine cevap verdi ve soyunma odasına Kızılyıldız'ın 43-30 üstünlüğüyle gidildi.Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko, 22. dakikada Jantunen'in turnikeden bulduğu basketle farkı 8'e düşürdü: 37-45. Periyodun kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçerken son çeyreğe konuk ekibin 56-48 üstünlüğüyle girildi.Karşılaşmanın son periyodunda taraftarının da desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, bitime 44 saniye kala Colson'ın üç sayılık basketiyle farkı 3'e düşürdü: 75-78. Son bölümde hata yapmayan Kızılyıldız, maçı 86-81 kazandı.Ülker Spor ve EtkinlikMiguel Angel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa)Hall 9, Horton-Tucker 19, Colson 19, Jantunen 15, Birch 1, Baldwin 8, Melli 2, Onuralp Bitim, Metecan Birsen 2, Tarık Biberovic 3, Melih Mahmutoğlu 3Miller-McIntyre 10, Carter 15, Kalinic 2, Moneke 20, Motiejunas 13, Izundu 5, Nwora 11, Ojeleye, Yago 9, Davidovac 117-2530-4348-5636.54 Melli (Fenerbahçe Beko), 38.15 Kalinic (Kızılyıldız)