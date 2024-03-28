Fenerbahçe Beko'dan teknik kadroya takviye

Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe Beko, teknik kadroya takviye yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Beko'dan teknik kadroya takviye
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2024 13:47
Son güncelleme 28 Mart 2024 14:02
Bu sezon EuroLeague'de, Final-Four'un en önemli adaylarından olan Fenerbahçe Beko şimdiden gelecek sezonun çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe Beko gelecek sezon için oyuncu transfer etmenin yanı sıra teknik kadroyada bir ekleme yapmak için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Beko idari/teknik ekibine, önümüzdeki sezon için şu an medyada ve EuroLeague yayıncı kuruluşta görev yapan bir ismi dahil etmeyi planlıyor.

Gelecek ismin kim olduğu şu an için belli olmasa da Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde bu ismi açıklaması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery