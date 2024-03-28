Fenerbahçe Beko'dan teknik kadroya takviye

Bu sezon EuroLeague'de, Final-Four'un en önemli adaylarından olan Fenerbahçe Beko şimdiden gelecek sezonun çalışmalarına başladı.



Fenerbahçe Beko gelecek sezon için oyuncu transfer etmenin yanı sıra teknik kadroyada bir ekleme yapmak için harekete geçti.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Beko idari/teknik ekibine, önümüzdeki sezon için şu an medyada ve EuroLeague yayıncı kuruluşta görev yapan bir ismi dahil etmeyi planlıyor.



Gelecek ismin kim olduğu şu an için belli olmasa da Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde bu ismi açıklaması bekleniyor.



