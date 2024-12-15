Fenerbahçe Başakşehir'i golcüleriyle devirdi

Fenerbahçe, Başakşehir'i santrforları Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin (2) golleriyle devirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Başakşehir'i golcüleriyle devirdi
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15 Aralık 2024 22:07
Fenerbahçe'nin resmi maçlarda 2 maçlık suskunluğunu Edin Dzeko bozdu.

Ligde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Athletic Bilbao karşısında gol bulamayan sarı-lacivertliler, 2 maçın ardından ilk golünü tecrübeli golcüsüyle kaydetti.

Söz konusu 2 maçtan önceki son karşılaşmada Gaziantep FK karşısında 3 gol bulan sarı-lacivertlilerde son golü de yine Edin Dzeko rakip filelere bırakmıştı.

En-Nesyri ilk kez duble yaptı

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, bu sezon ilk kez bir müsabakada 2 gol attı.

RAMS Başakşehir müsabakası öncesinde sarı-lacivertli formayla ligde ve Avrupa'da 3'er golü bulanan tecrübeli oyuncu, söz konusu 6 golün tamamını farklı müsabakalarda ağlara göndermişti.

27 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir filelerine gönderdiği 2 golle bu sezon ilk kez duble yaptı.

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