Fenerbahçe Başakşehir'i golcüleriyle devirdi

Fenerbahçe'nin resmi maçlarda 2 maçlık suskunluğunu Edin Dzeko bozdu.
Ligde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Athletic Bilbao karşısında gol bulamayan sarı-lacivertliler, 2 maçın ardından ilk golünü tecrübeli golcüsüyle kaydetti.
Söz konusu 2 maçtan önceki son karşılaşmada Gaziantep FK karşısında 3 gol bulan sarı-lacivertlilerde son golü de yine Edin Dzeko rakip filelere bırakmıştı.
En-Nesyri ilk kez duble yaptı
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, bu sezon ilk kez bir müsabakada 2 gol attı.
RAMS Başakşehir müsabakası öncesinde sarı-lacivertli formayla ligde ve Avrupa'da 3'er golü bulanan tecrübeli oyuncu, söz konusu 6 golün tamamını farklı müsabakalarda ağlara göndermişti.
27 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir filelerine gönderdiği 2 golle bu sezon ilk kez duble yaptı.
Ligde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Athletic Bilbao karşısında gol bulamayan sarı-lacivertliler, 2 maçın ardından ilk golünü tecrübeli golcüsüyle kaydetti.
Söz konusu 2 maçtan önceki son karşılaşmada Gaziantep FK karşısında 3 gol bulan sarı-lacivertlilerde son golü de yine Edin Dzeko rakip filelere bırakmıştı.
En-Nesyri ilk kez duble yaptı
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, bu sezon ilk kez bir müsabakada 2 gol attı.
RAMS Başakşehir müsabakası öncesinde sarı-lacivertli formayla ligde ve Avrupa'da 3'er golü bulanan tecrübeli oyuncu, söz konusu 6 golün tamamını farklı müsabakalarda ağlara göndermişti.
27 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir filelerine gönderdiği 2 golle bu sezon ilk kez duble yaptı.