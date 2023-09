Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Çağdaş Atan'ın yönetimindeki RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazanırken golleri; 5. dakikada Alexander Djiku, 10. dakikada Leo Duarte kendi kalesine, 20 ve 80. dakikalarda ise Sebastian Szymanski kaydetti.Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini sürdüren Fenerbahçe 6 maçın ardından 18 puana ulaşırken, Başakşehir 3 puanda kaldı.Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u konuk ederken, Başakşehir deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.Spor Toto Süper Lig 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Alanyaspor mücadelesinin ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor'a karşı ilk 11'de forma giyen Bright Osayi-Samuel'i hafif sakatlığı nedeniyle tedbir amaçlı 21 kişilik kadroya almadı.62 yaşındaki çalıştırıcı, bu oyuncunun yerine ise Jayden Oosterwolde'yi RAMS Başakşehir'e karşı ilk 11'de oynattı.Zorlu müsabakada kalede yine Dominik Livakovic'e şans veren Kartal, savunma hattını Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues'i görevlendiren İsmail Kartal, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'e şans verdi. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Edin Dzeko'ye güvendi.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Umut Nayir ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Emre Mor'un yanı sıra, hafif ağrıları nedeniyle riske edilmeyen Miha Zajc ve Briht Osayi-Samuel kadroda yer almadı.Miguel Crespo ise teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmaya sağ bek pozisyonunda başladı.Sarı-lacivertli formayla geçtiğimiz sezondan beri savunmanın iki tarafında da forma giyen Ferdi, bu sezon ise sıklıkla sol bekte görev almıştı.Ferdi, Brigh Osayi-Samuel'in yokluğunda bu pozisyonda görevlendirildi.Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Başakşehir karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma hafta içinde oynanmasına karşın tribünlerin tamamını doldurdu.Müsabaka öncesi futbolculara sevgi gösterisinde bulunan Fenerbahçeliler, sarı-lacivertli oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi.Fenerbahçe Kulübü, İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı'nı ağırladı.Karşılaşma öncesie takım halinde Kadıköy'ün çimlerine ayak basan ay-yıldızlılar, uzun süre taraftarlarca alkışlandı.Maça baskılı başlayan Fenerbahçe, üst üste kazandığı köşe vuruşlarından gol çıkarmayı başladı. Maçın 5. dakikasında Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topu indirmek isteyen Djiku'nun kafa vuruşu savunmadan sekti. Seken topa gelişine düzgün bir yarım vole vuran Djiku'nun vuruşu savunmadan sekip ağlarla buluştu.İlk golün ardından hız kesmeyen Fenerbahçe, henüz 10. dakikada Leo Duarte'nin kendi ağlarına gönderdiği top ile farkı 2'ye yükseltti. Sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can'ın arka direğe ortasında Tadic direk dibinden topu çevirdi, kale ağzındaki Dzeko'dan önce topa müdahale etmek isteyen Duarte'nin hamlesi sonrası top ağlara gitti.Maçın 13. dakikasında yine sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Becao kafa topuna yükseldi ancak savunma araya girdi. Becao elle oynama gerekçesiyle penaltı beklerken hakem Zorbay Küçük, Becao'nun yükselirken faul yaptığı gerekçesiyle Başakşehir lehine faul düdüğü çaldı.Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, gollerine devam etti. Başakşehir savunmasının pasla çıkmak isterken yaptığı hatadan faydalanan Szymanski, yay üzerinde kaptığı topu sol köşeye müthiş bir plase ile ağlara gönderdi ve farkı 3'e yükselten isim oldu.Maçta kısa sürede 3-0 geriye düşen Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, erken 2 değişiklik ile oyuna müdahale etti. Maçın 31. dakikasında Dimitrios Pelkas ve Krzysztof Piatek'in yerine Keny ve Figueiredo oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın 32. dakikasında Fenerbahçe 4. gole çok yaklaştı. Tek paslarla ceza alanına giren Fenerbahçe'de sol çaprazdan Fred'in çevirdiği topa kale ağzında Tadic vurdu, kaleci Volkan Babacan ayakları ile kurtardı.İlk yarının uzatma dakikalarında oynanan oyundan memnun olan Fenerbahçe taraftarları, teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu. Tribünler, "Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" tezahüratı yaptı.Karşılaşmanın 52. dakikasında Fenerbahçe bir kez daha 4. gole yaklaştı. Djiku'nun uzun pasında Tadic kafayla indirdi, sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Edin Dzeko'nun vuruşu yakın direğin yanından auta gitti.Maçın 59. dakikasında hızlı gelişen Başakşehir hücumunda Keny, Djiku'dan sıyrıldı ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Savunmasına yardıma gelen Szymanski, topa müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu ve tribünlerden büyük alkış aldı. Pozisyonun ardından Fenerbahçeli futbolcular Szymanski'yi sarılarak tebrik etti.Karşılaşmanın 64. dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal oyuna ilk hamlelerini yaptı. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi oyuna dahil olurken Fred ve Edin Dzeko oyundan alındı.Maçın 66. dakikasında Fenerbahçe net bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan çizgiye inen Ferdi Kadıoğl penaltı noktası üzerine çevirdi. Müsait durumdaki Szymanski'nin vuruşunda top savunmada kaldı.Karşılaşmanın 80. dakikasında sağ kanattan Tadic'in arka direğe yaptığı ortayı Batshuayi kale ağzına indirdi, Szymanski yakın mesafeden topu ağlara göndererek farkı 4'e yükseltti.Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Piatek'in uzaklaştırmak istediği top sağ çaprazda Djiku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sağ ayağıyla vole vuruşunda Karzev'e de çarpan top filelerle buluştu: 1-0.10. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nin arka direğe ortasında Tadic, topun gelişine altı pas içinde Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun müdahalesi öncesinde topa ayak sokan Duarte, topu kendi kalesine gönderdi: 2-0.20. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Cemali Sertel'in hatalı pasında ceza yayı önünde topla buluşan Szymanski'nin köşeye sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.32. dakikada Fenerbahçe'nin organize atağında Szymanski, ceza sahası içi sol çaprazda Fred'i gördü. Fred'in penaltı noktası civarına çıkardığı topun gelişine uygun durumda Tadic'in vuruşunu, kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.İlk yarı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarıdan dakikalar birazdan...