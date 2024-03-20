Fenerbahçe Alagöz normal sezonun son maçında

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda OGM Ormanspor ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Alagöz normal sezonun son maçında
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20 Mart 2024 10:24
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında OGM Ormanspor ile karşılaşacak.

20 Mart Çarşamba günü Ankara Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak normal sezonun son hafta maçı saat 15.00'te başlayacak.

Son şampiyon unvanıyla Mersin'de 12-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek EuroLeague Final Four Organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe Alagöz, ligde oynadığı 27 maçını da kazandı.

Puan cetvelinin zirvesinde yer alan Sarı-lacivertlilerin rakibi OGM Ormanspor ise 27 maçta elde ettiği 19 galibiyet ile haftaya üçüncü sırada girdi.

Fenerbahçe Alagöz Holding, rakibi ile ligin ilk devresinde Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynadığı maçı 88-62 kazanmıştı.

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