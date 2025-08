De Kuip Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.





Fenerbahçe'nin 41. dakikada Youssef En-Nesyri ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.



İlk yarı, Feyenoord'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda uzun süre gol sesi çıkmadı. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde ise Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü kaydetti. 90+1. dakikada, Feyenoord'da Hadj Moussa, takımına yeniden galibiyeti getiren golü kaydetti.





UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe , deplasmanda Robin van Persie yönetimindeki Feyenoord ile karşı karşıya geldi.Feyenoord'un ilk golünü, 19. dakikadakaydetti.Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Hollanda deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı.Fenerbahçe, rövanş müsabakasında 12 Ağustos Salı günü Feyenoord'u Chobani Stadı'nda konuk edecek. Turu geçen ekip, Benfica-Nice eşleşmesinin kazananıyla play-off turunda karşı karşıya gelecek.Müsabakaya tutuk başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikalık bölümde rakip kaleye gitmekte zorlanırken bu bölümde kalesinde golü gördü.Mücadelenin 18. dakikasında Fred, Steijn'in kafa vuruşunda topu çizgiden çıkardı. Bu pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırmakta zorlanırken, ceza sahası dışında topla buluşan Timber, Fred'i geçip sert vurdu, Mert Müldür'e de çarpan top köşeden filelere gitti.Karşılaşmanın 41. dakikasında sarı-lacivertliler En-Nesyri'yle golü bulurken, İrfan Can Kahveci'nin bu pozisyonda ofsaytta olması sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı.İlk yarıya oranla ikinci yarıda topa daha çok sahip olan Fenerbahçe, aradığı golü 86. dakikada buldu. Feyenoord savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde alan Sofyan Amrabat, düzeltip çok sert vurdu. Üst direğe de çarpan top ağlara gitti.Müsabakanın son dakikalarında ise Feyenoord tekrar öne geçti. 90+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moussa, kafayla meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 2-1 yapan isim oldu.Fenerbahçe'de 2025-2026 sezonunun ilk resmi golü Sofyan Amrabat'tan geldi.Müsabakanın 86. dakikasında rakip ceza sahasında topla buluşan Faslı futbolcu, çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderirken skoru da 1-1 yapan taraf oldu.Amrabat, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 2 kez gol sevinci yaşamıştı.Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Archie Brown, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı.Sezon başında takıma dahil olan İngiliz futbolcu, sarı-lacivertlilerin Portekiz kampında Portimonense, Uni Leiria, Al-Ittihad ve Benfica maçlarının yanı sıra İstanbul'daki Lazio mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkmıştı.5 hazırlık maçında da Jose Mourinho tarafından ilk 11'de oynatılan Archie Brown, Feyenoord deplasmanında da maça 11'de başladı.Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nelson Semedo ve Jhon Duran, Feyenoord karşısında ikinci yarıda sahaya çıktı.Müsabakanın 58. dakikasında teknik direktör Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci'nin yerine Nelson Semedo'yu, Oğuz Aydın'ın yerine de Jhon Duran'ı oyuna dahil etti.Her iki futbolcu da Fenerbahçe kariyerlerindeki ilk resmi maçına çıkarken Jhon Duran, Fenerbahçe tarihinde resmi maça çıkan ilk Kolombiyalı oyuncu oldu.Feyenoord deplasmanında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Hollanda temsilcileriyle oynadığı 25. maçında 11. kez kaybetti.Sarı-lacivertliler, bugüne kadar Hollanda takımlarına karşı 9 galibiyet elde ederken 5 maç da beraberlikle sonuçlandı.Feyenoord ile de beşinci kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibine 3. kez kaybetti. 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşen iki takımın mücadelesinde Feyenoord sahasındaki maçı 1-0, İstanbul'daki mücadeleyi ise 2-0 kazanarak turu geçen taraf olmuştu.İki takım 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda karşı karşıya gelmiş, Fenerbahçe rakibini hem deplasmanda hem de İstanbul'da 1-0'lık skorlarla geçmişti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenörlük kariyerinde 6. kez rakip olduğu Feyenoord karşısında 3. yenilgisini yaşadı.Portekizli teknik adam, 2016-2017 sezonunda Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında takımıyla, Feyenoord'a karşı 2 maça çıktı. Mourinho'nun takımı Manchester United deplasmanda 1-0 mağlup olurken, sahasındaki maçı 4-0 kazanmıştı.Portekizli çalıştırıcı, İtalyan takımı Roma'yı çalıştırdığı 2021-2022 sezonunda, UEFA Konferans Ligi finalinde yine Feyenoord'a karşı sahaya çıkmıştı.Mourinho'nun ekibi Roma, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak kupayı kazanmıştı.Tecrübeli çalıştırıcı, bir sonraki sezon Roma'nın başında bu kez UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Feyenoord'la karşılaştı. Roma ilk maçı 1-0 kaybederken, sahasında 4-1 kazanarak yarı finale yükselen taraf olmuştu.Feyenoord'un İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı Gaoussou Diarra, yeni takımındaki ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.Hollanda ekibinin imza töreni için stadyuma helikopterle getirdiği Malili futbolcu, geçen sezon İstanbulspor forması altında 37 resmi maça çıkıp 17 gol atmıştı.Sarı-lacivertli taraftarlar, Feyenoord deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.Almanya, Belçika, Fransa gibi ülkelerde yaşayan Fenerbahçeliler ile maç için İstanbul'dan gelen taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.Fenerbahçeli taraftarlar, takımları sahaya çıktıkları andan itibaren yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.Fenerbahçeli futbolcular, Feyenoord maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.İsrail'in ablukası altında olan Gazze'ye karşı işlenen suçlara tepki gösteren sarı-lacivertliler, üzerinde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtlerle ısınırken tribünlerden de alkış aldı.18. dakikada soldan kazanılan korner atışını Hwang kullandı. Bu futbolcunun penaltı noktasına gönderdiği ortada Steijn'in kafa vuruşunu Fred çizgiden çıkardı.41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayı önüne topla gelen Archie Brown, İrfan Can Kahveci'yi topla buluşturmak isterken meşin yuvarlak savunmaya çarpıp yine Brown'un önünde kaldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun vuruşunda kaleci Wellenreuther gole izin vermedi.45+2. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına Steijn geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.Müsabakanın ilk yarısı Feyenoord'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.73. dakikada sol kanattan gelişen atakta Diarra'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bos'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Wellenreuther'de kaldı.Karşılaşma, 2-1 sona erdi.De KuipGlenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist (İsveç)Wellenreuther, Lotomba (Dk. 77 Read), Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Stejin, Hwang (Dk. 84 Targhalline), Timber (Dk. 62 Diarra), Moussa, Sauer (Dk. 61 Valente), Ueda (Dk. 77 Tengstedt)İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred (Dk. 77 Bartuğ Elmaz), Amrabat, Oğuz Aydın (Dk. 58 Duran), Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Semedo), En-Nesyri (Dk. 84 Cenk Tosun)Dk. 19 Timber, 90+1 Moussa (Feyenoord), Dk. 86 Amrabat (Fenerbahçe)Dk. 83 Bos, Dk. 90+5 Targhalline (Feyenoord)