Fenerbaçe'de Edson Alvarez 11'e dönüyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Samsunspor maçı öncesi Edson Alvarez ile ilgili kararını verdi.
İLK 11'E DÖNÜYOR
Sakatlığını atlattıktan sonra Nice maçıyla birlikte sahalara dönüş yapan Edson, Samsunspor maçıyla birlikte ilk 11'e dönüyor.
UEFA Avrupa Ligi maçında 64'te oyuna dahil olan Meksikalı orta saha oyuncusu, bugünkü mücadelede ilk 11'deki yerini alacak.
İLK 11'E DÖNÜYOR
Sakatlığını atlattıktan sonra Nice maçıyla birlikte sahalara dönüş yapan Edson, Samsunspor maçıyla birlikte ilk 11'e dönüyor.
UEFA Avrupa Ligi maçında 64'te oyuna dahil olan Meksikalı orta saha oyuncusu, bugünkü mücadelede ilk 11'deki yerini alacak.