Felix Uduokhai: 'Sonuç adına üzgünüm'

Beşiktaş futbolcusu Felix Uduokhai, Çaykur Rizespor mağlubiyeti ardından açıklamalarda bulundu.
"SONUÇ ADINA ÜZGÜNÜM"
Maçın ardından konuşan Uduokhai, "Maçtan sonra kendi adıma ve sonuç adına üzgünüm. Bu maçın bir fırsat olduğunu biliyorduk. Kaybetmek hiç iyi olmadı. Bir maç daha var. Rakibimizin maçını da düşünürsek her şey olabilir. Evimizdeki son maçı kazanamadığımız için üzgünüz. Taraftarımıza bir şeyler vermek istiyorduk. Son maça biraz da olsa ümitle gidiyoruz." dedi.
"SONUÇ ADINA ÜZGÜNÜM"
Maçın ardından konuşan Uduokhai, "Maçtan sonra kendi adıma ve sonuç adına üzgünüm. Bu maçın bir fırsat olduğunu biliyorduk. Kaybetmek hiç iyi olmadı. Bir maç daha var. Rakibimizin maçını da düşünürsek her şey olabilir. Evimizdeki son maçı kazanamadığımız için üzgünüz. Taraftarımıza bir şeyler vermek istiyorduk. Son maça biraz da olsa ümitle gidiyoruz." dedi.
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