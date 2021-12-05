Felipe Melo'ya veda mesajı

Palmeiras kulübü, kaptanları Felipe Melo'ya bir veda mesajı yayınladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Felipe Melo'ya veda mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2021 01:36
Palmeiras, üst üste yaşadığı Libertadores şampiyonluklarının ardından yeşil beyazlı ekipten ayrılacağı duyurulan Felipe Melo'ya veda mesajı yayınladı.

Kulübün sosyal medya hesabından 'Elveda kaptan' sözleriyle yapılan paylaşımda Felipe Melo'ya "Ayrılığın bir son değil, sonsuza kadar birlikte olduğumuzu gösteriyor. Formamızı onurlandırdığın, şampiyonluklar kazandığın ve tarih yazdığın için teşekkür ederiz Felipe Melo" sözleri kullanıldı.

Felipe Melo'nun ilerleyen yaşına rağmen bir sonraki durağı ise özellikle Galatasaraylı taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

38 yaşındaki Felipe Melo 2017'de geldiği Palmeiras'ta 1 Serie A şampiyonluğu, 1 Brezilya Kupası, 1 Brezilya Süper Kupası, 2 Libertadores Kupası kaldırma başarısı göstermişti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.