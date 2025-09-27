Felipe Augusto: 'Bu gole çalışmıştık'

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 ile geçti.
Maçın ardından mücadelede bir de golü bulunan Felipe Augusto konuştu.
Brezilyalı futbolcunun açıklamaları şu şekilde:
"BU GOLE ÇALIŞMIŞTIK"
"Öncelikle golüm hakkında şunu söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi Wagner Pina ile aynı dili konuşuyoruz. Gol pozisyonunda Wagner'in topu aldığını görünce ona seslenip bana çıkarmasını söyledim. Çok güzel bir gol oldu. Çalıştığımız da bir organizasyondu aslında."
"3 PUAN ÇOK ÖNEMLİ"
"Bizim adımıza güzel bir maç oldu 3 puan kazandığımız önemli bir maç oldu. Forma rekabeti hakkında ise tabii ki de takım içinde bir rekabet var ama bu rekabet olumlu bir rekabet. Herkes kendisi için, takım için, hocamız için çabalıyor. Günün sonunda hem oyuncular hem takım kazançlı çıkıyor."
