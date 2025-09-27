27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
1-0DA
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
2-1
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
1-0DA
27 Eylül
Toulouse-Nantes
2-2
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-1
27 Eylül
Cagliari-Inter
0-162'
27 Eylül
Juventus-Atalanta
1-1
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
0-050'
27 Eylül
Mallorca-Alaves
1-0
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
0-048'
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-1
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
4-6
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
3-4
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Felipe Augusto: "Bu gole çalışmıştık"

Felipe Augusto, Trabzonspor'un 4-3 kazandığı Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 27 Eylül 2025 22:38 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 22:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Felipe Augusto: 'Bu gole çalışmıştık'
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 ile geçti.

Maçın ardından mücadelede bir de golü bulunan Felipe Augusto konuştu.

Brezilyalı futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"BU GOLE ÇALIŞMIŞTIK"

"Öncelikle golüm hakkında şunu söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi Wagner Pina ile aynı dili konuşuyoruz. Gol pozisyonunda Wagner'in topu aldığını görünce ona seslenip bana çıkarmasını söyledim. Çok güzel bir gol oldu. Çalıştığımız da bir organizasyondu aslında."

"3 PUAN ÇOK ÖNEMLİ"

"Bizim adımıza güzel bir maç oldu 3 puan kazandığımız önemli bir maç oldu. Forma rekabeti hakkında ise tabii ki de takım içinde bir rekabet var ama bu rekabet olumlu bir rekabet. Herkes kendisi için, takım için, hocamız için çabalıyor. Günün sonunda hem oyuncular hem takım kazançlı çıkıyor."
SON HABERLER
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
