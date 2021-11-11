Feghouli: 'Galatasaray'da kalmak istiyorum'

Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takım kampında sezon sonunda bitecek sözleşmesine ilişkin açıklamada bulundu.



Deneyimli oyuncu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da mutluyum. Haziran ayında sözleşmem bitiyor ve Galatasaray'da kalmak istiyorum, burası benim evim. Galatasaray'da şampiyonluklar kazandım ve Türkiye'de kendimi iyi hissediyorum" sözlerini kullandı.



31 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray'da çıktığı toplam 15 maçta 3 gol 1 asist üretti.



2017'de Galatasaray'a West Ham'dan 4 milyon 250 bin euroya transfer olan Feghouli, sarı kırmızılı takımda 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kaldırma başarısı gösterdi.





İLGİLİ VİDEO