Feghouli: "Galatasaray'da kalmak istiyorum"

Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Haziran ayında bitecek olan sözleşmesini yenilemek istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Feghouli: 'Galatasaray'da kalmak istiyorum'
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11 Kasım 2021 01:10
Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takım kampında sezon sonunda bitecek sözleşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Deneyimli oyuncu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da mutluyum. Haziran ayında sözleşmem bitiyor ve Galatasaray'da kalmak istiyorum, burası benim evim. Galatasaray'da şampiyonluklar kazandım ve Türkiye'de kendimi iyi hissediyorum" sözlerini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray'da çıktığı toplam 15 maçta 3 gol 1 asist üretti.

2017'de Galatasaray'a West Ham'dan 4 milyon 250 bin euroya transfer olan Feghouli, sarı kırmızılı takımda 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kaldırma başarısı gösterdi.


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