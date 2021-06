Favre boşta kaldı! Vieira Crystal Palace'ta

Crystal Palace, Lucien Favre ile anlaşamadıktan sonra rotasını Patrick Vieira'ya kırdı ve Fransız teknik adamla anlaşma sağladı.



The Athletic'te yer alan habere göre; Frank Lampard ve Eddie Howe'u da isteyen ancak anlaşamayınca Lucien Favre ile neredeyse imza aşamasına gelen Crystal Palace, İsviçreli teknik adamla son anda masadan kalktı. 45 yaşındaki Patrick Vieira ile görüşen İngiliz kulübü, sözleşme imzalamak için el sıkıştı.



Patrick Vieira'nın şu an İngiltere'den çalışma izni beklediği ve bu izin çıkar çıkmaz resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.



Arsenal formasıyla efsane olan Patrick Vieira, teknik direktörlük kariyerinde New York City FC ve Nice kulüplerinde görev aldı. Fransız futbol adamı, Nice ile çıkltığı 89 maçta 1.42 puan ortalaması yakalamıştı.