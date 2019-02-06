Fatih Terim'in acı günü

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Acıbadem Adana Hastanesi Direktörü ve Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak, yaptığı açıklamada, Talat Terim'in bir süredir genel durum bozukluğu nedeniyle sağlığının takibe alındığını ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü hatırlatarak, "Kendisini bu sabah saat 08.50'de kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."



Sporx.com ailesi olarak Talat Terim'e rahmet, Fatih Terim ve ailesine sabır dileriz.

Bir süredir Adana'da hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti.Sarı-kırmızılılar bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olurken, Fatih Terim'in ise takımın başında yer alması beklenmiyor