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Merve Terim'den TFF'ye büyük tepki

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, dedesi Talat Terim'in vefatının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı paylaşıma büyük tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Merve Terim'den TFF'ye büyük tepki
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06 Şubat 2019 17:22
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatının ardından birçok başsağlığı mesajı yayınlanırken, sarı-kırmızılı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk açıklamasına büyük tepki göstermişti.

TFF'nin resmi twitter hesabı Talat Terim'in vefat haberini, ''Fatih Terim'in babası vefat etti'' ifadelerini kullanıp, yayınlanan habere giden link ile duyurmuştu. Herhangi bir başsağlığı ifadesinin yer almadığı twite Galatasaray camiasından büyük tepki gelmişti.

''YAZIKLAR OLSUN TFF''

TFF'ye en büyük tepkilerden birini de Fatih Terim'in kızlarından Merve Terim Çetin gösterdi. Merve Terim Çetin, bu paylaşıma dikkat çekip ''Bu kurumu yönetmeyi beceremediğiniz zaten hepimiz tarafından aşikar, ancak size emek vermiş,nice başarılar kazandırmış, herşeyin ötesinde acılı bir evlat için şunu yapacak kadar "alçalabileceğinizi" düşünemedik. Acının "kimliği" olmaz, size Yazıklar olsun TFF'' ifadelerini kullandı.

TFF gelen tepkilerinden ardından, başsağlığı içeren bir paylaşımda da bulundu.



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