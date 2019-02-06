Merve Terim'den TFF'ye büyük tepki

''YAZIKLAR OLSUN TFF''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatının ardından birçok başsağlığı mesajı yayınlanırken, sarı-kırmızılı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk açıklamasına büyük tepki göstermişti.TFF'nin resmi twitter hesabı Talat Terim'in vefat haberini, ''Fatih Terim'in babası vefat etti'' ifadelerini kullanıp, yayınlanan habere giden link ile duyurmuştu. Herhangi bir başsağlığı ifadesinin yer almadığı twite Galatasaray camiasından büyük tepki gelmişti.TFF'ye en büyük tepkilerden birini de Fatih Terim'in kızlarından Merve Terim Çetin gösterdi. Merve Terim Çetin, bu paylaşıma dikkat çekip ''Bu kurumu yönetmeyi beceremediğiniz zaten hepimiz tarafından aşikar, ancak size emek vermiş,nice başarılar kazandırmış, herşeyin ötesinde acılı bir evlat için şunu yapacak kadar "alçalabileceğinizi" düşünemedik. Acının "kimliği" olmaz, size Yazıklar olsun TFF'' ifadelerini kullandı.TFF gelen tepkilerinden ardından, başsağlığı içeren bir paylaşımda da bulundu.