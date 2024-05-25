Fenerbahçe, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u yenip, Galatasaray'ın Konya'da mağlup olmasını bekleyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, şampiyonluk için sahaya çıkıyor
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25 Mayıs 2024 13:54
Son güncelleme 25 Mayıs 2024 14:04
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında pazar günü İstanbulspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, son hafta öncesinde aralarındaki puan farkını 3'e indirmiş ve ikili averajda rakibinin önüne geçmişti.

Sarı-lacivertli ekip rakibini mağlup etmesi durumunda, şampiyonluk için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesini bekleyecek.

Diğer tüm senaryolarda ise Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamlayacak.

Fenerbahçe'de 10 eksik

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 10 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Michy Batshuayi, kırmızı kart cezalısı Alexander Djiku, PFDK'den ceza alan İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz Ünder ve Rade Krunic maçta forma giyemeyecek.

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