New York Knicks'in, Julius Randle'ı takas etmeyi düşünmediği bildirildi.



The Athletic'ten Fred Katz, Knicks'in kontrat uzatmaları ve yeniden verilecek sözleşmeler de dahil olmak üzere önemli kadro kararlarıyla kritik bir yaza hazırlanmasına rağmen, Randle'ın takasının takım için bir öncelik olmadığını söyledi.



Knicks bir yıldız oyuncu almak istediği, fakat bunun karşılığında Randle'ı göndermeyi düşünmediği belirtildi. Randle'ın Ağustos ayı başlarında kontratını uzatmaya hak kazandığı bilinse de, Knicks'in hamle yapabilmek adına esnekliğini korumak ve vergi apronu durumlarını yönetmek adına bunu kovalaması pek beklenmiyor.



Randle bu sezon 46 maçta 24.0 sayı, 9.2 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakaladı.





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