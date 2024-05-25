Edwards: "Oyunu doğru oynamak adına kendi şutlarımdan vazgeçtim"

Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, Batı Konferansı Finalleri'nde Dallas Mavericks'e karşı üst üste alınan ikinci yenilginin ardından Timberwolves adına nelerin yanlış gittiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Edwards: 'Oyunu doğru oynamak adına kendi şutlarımdan vazgeçtim'
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25 Mayıs 2024 13:33
Son güncelleme 25 Mayıs 2024 13:41
Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, Batı Konferansı Finalleri'nde Dallas Mavericks'e karşı üst üste alınan ikinci yenilginin ardından Timberwolves adına nelerin yanlış gittiğini açıkladı.

Edwards 2. maçtan sonra konuştuğu basın toplantısında oyunu doğru şekilde oynamaya çalışmasına rağmen çok pasif davrandığını ve atabileceği bazı şutlardan vazgeçtiğini belirterek, mağlubiyetin sorumluluğu üstlendi.

Wolves yıldızı sonrasında 0-2 geriye düşmelerine rağmen takımının halen hayatta olduğunu ekleyerek, bunun bir örneği olarak Denver Nuggets serisine işaret etti:

"Önüme çok adam gönderiyorlar. Ama ben de birçok orta mesafe şutundan falan vazgeçiyorum. Fakat yine de güzel şut imkanları buluyoruz, o yüzden buna takılmıyorum. Eğer boştalarsa onlara pas veriyorum. Ama bazen belki de doğru oyun sadece şutu atmak olabilir.

Daha önce de 3-2 geriye düşmüştük. 2-0 öndeydik fakat üst üste üç maç kaybetmiştik. Soyunma odasında kimsenin paniklediğini düşünmüyorum. Umarım paniklemezler. Yalnızca çıkıp kendi basketbolumuzu oynamamız lazım. Bazı hatalarımız oldu fakat bunları düzeleceğiz."

Edwards, Mavericks karşısında zorlu bir performans daha geçirdi ve 5/17 şut isabetiyle 21 sayı, 7 asist ve 5 ribaund kaydetti.

Edwards şu ana kadar Batı Konferansı Finallerinde 20.0 sayı, 8.0 ribaund ve 7.5 asist ortalamalarına sahip.

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