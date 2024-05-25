Beşiktaş kupayla kasasını doldurdu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Beşiktaş, kupanın yanı sıra maddi olarak da sevinç yaşadı.
Siyah-beyazlılar, kupanın kazanılmasıyla birlikte 1 milyon 500 bin dolarlık (Yaklaşık 48,3 milyon TL) parayı kasasına koydu.
Kupayı kaybeden Trabzonspor ise finalist olduğu için 900 bin dolar (Yaklaşık 29 milyon TL) kazandı.
Siyah-beyazlılar, kupanın kazanılmasıyla birlikte 1 milyon 500 bin dolarlık (Yaklaşık 48,3 milyon TL) parayı kasasına koydu.
Kupayı kaybeden Trabzonspor ise finalist olduğu için 900 bin dolar (Yaklaşık 29 milyon TL) kazandı.
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