Beşiktaş'ta Al-Musrati gönülleri fethetti

Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olmasına rağmen gösterdiği performans ve derbilerdeki hataları sebebiyle eleştirilen Al Musrati yüreklere su serpti.
Yıldız oyuncu, maç içinde gösterdiği enerji ve performansla hem teknik heyetin hem de taraftarının büyük beğenisini kazandı.
Kupayı getiren golü atarak öz güvenini de kazanan Libyalı oyuncu "Kariyerimin en anlamlı gollerinden birini attım. Gelecek sezonu şimdiden iple çekiyorum" dedi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Devre arasında Beşiktaş'a katılan Musrati, Siyah-beyazlılar ile çıktığı 13 maçta 1 gol kaydetti.
Yıldız oyuncu, maç içinde gösterdiği enerji ve performansla hem teknik heyetin hem de taraftarının büyük beğenisini kazandı.
Kupayı getiren golü atarak öz güvenini de kazanan Libyalı oyuncu "Kariyerimin en anlamlı gollerinden birini attım. Gelecek sezonu şimdiden iple çekiyorum" dedi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Devre arasında Beşiktaş'a katılan Musrati, Siyah-beyazlılar ile çıktığı 13 maçta 1 gol kaydetti.