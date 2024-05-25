Beşiktaş'ta Al-Musrati gönülleri fethetti

Beşiktaş'a kupayı getiren golü atan Al-Musrati, oyunuyla teknik heyet ve taraftarının gönlünü kazandı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Al-Musrati gönülleri fethetti
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25 Mayıs 2024 12:35
Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olmasına rağmen gösterdiği performans ve derbilerdeki hataları sebebiyle eleştirilen Al Musrati yüreklere su serpti.

Yıldız oyuncu, maç içinde gösterdiği enerji ve performansla hem teknik heyetin hem de taraftarının büyük beğenisini kazandı.

Kupayı getiren golü atarak öz güvenini de kazanan Libyalı oyuncu "Kariyerimin en anlamlı gollerinden birini attım. Gelecek sezonu şimdiden iple çekiyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI 

Devre arasında Beşiktaş'a katılan Musrati, Siyah-beyazlılar ile çıktığı 13 maçta 1 gol kaydetti. 

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