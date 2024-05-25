Okan Buruk'un tavrı net: '1 puan yetmez'

Galatasaray'da tüm gözler şampiyonluk maçına çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılı ekip 26 Mayıs Pazar akşamı Konyaspor deplasmanında 1 puan alması durumunda üst üste 2. şampiyonluğunu ilan edecek.
Ancak Florya'da, Fenerbahçe derbisinin de kaybedilmesinin etkisiyle 1 puanla şampiyon olma düşüncesi gündemde bile yok.
"1 PUAN YETMEZ"
Galatasaray'da tüm hazırlıklar, "1 puan yetmez, kazanarak şampiyon olalım" düşüncesiyle yapılıyor. Teknik direktör Okan Buruk da her zaman olduğu gibi hücumu ön planda tutan bir oyun anlayışıyla takımını sahaya sürecek.
SAVUNMA BLOĞU KESİNLEŞTİ
Cezalı Hakim Ziyech'in yokluğunda Barış'ı yeniden sağa çekip, Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'e monte etmeyi planlayan Okan hocanın, savunma kurgusu da tamamen netleşmiş durumda. Derbi sonrası Abdülkerim - Sanchez tandemi üzerinde duran Aslan'ın hocası, Nelsson'un yaşadığı sakatlık sonucunda bu düşünceyi sahaya da yansıtmaya karar verdi.
Savunma beklerinde Kaan ile Köhn olacak. Orta sahada da Torreira - Kerem Demirbay ikilisi görev yapacak. İleri uçta Icardi, arkasında Mertens, kalede de takımın en deneyimli ismi Muslera yer alacak.
TÜM TAKIMIN MORALİ YERİNDE
Hafta boyunca yönetimin Florya'ya yaptığı çıkarma ve son olarak ailelerin tesislere gelmesi, tüm takımın neşesini yerine getirdi. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe yenilgisinin şokunu tamamen üzerinden atmış durumda.
TARAFTARLAR ŞOVA HAZIR
Galatasaray taraftarı, takımdan önce Konya yolculuğuna başladı bile. Sarı-Kırmızılılar, kafileye şehirde coşkulu bir karşılama yapmaya hazırlanıyor.
Ancak Florya'da, Fenerbahçe derbisinin de kaybedilmesinin etkisiyle 1 puanla şampiyon olma düşüncesi gündemde bile yok.
"1 PUAN YETMEZ"
Galatasaray'da tüm hazırlıklar, "1 puan yetmez, kazanarak şampiyon olalım" düşüncesiyle yapılıyor. Teknik direktör Okan Buruk da her zaman olduğu gibi hücumu ön planda tutan bir oyun anlayışıyla takımını sahaya sürecek.
SAVUNMA BLOĞU KESİNLEŞTİ
Cezalı Hakim Ziyech'in yokluğunda Barış'ı yeniden sağa çekip, Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'e monte etmeyi planlayan Okan hocanın, savunma kurgusu da tamamen netleşmiş durumda. Derbi sonrası Abdülkerim - Sanchez tandemi üzerinde duran Aslan'ın hocası, Nelsson'un yaşadığı sakatlık sonucunda bu düşünceyi sahaya da yansıtmaya karar verdi.
Savunma beklerinde Kaan ile Köhn olacak. Orta sahada da Torreira - Kerem Demirbay ikilisi görev yapacak. İleri uçta Icardi, arkasında Mertens, kalede de takımın en deneyimli ismi Muslera yer alacak.
TÜM TAKIMIN MORALİ YERİNDE
Hafta boyunca yönetimin Florya'ya yaptığı çıkarma ve son olarak ailelerin tesislere gelmesi, tüm takımın neşesini yerine getirdi. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe yenilgisinin şokunu tamamen üzerinden atmış durumda.
TARAFTARLAR ŞOVA HAZIR
Galatasaray taraftarı, takımdan önce Konya yolculuğuna başladı bile. Sarı-Kırmızılılar, kafileye şehirde coşkulu bir karşılama yapmaya hazırlanıyor.